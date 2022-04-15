СМИ: Украинец устраивает вечеринки для богатых россиян в Таиланде в стиле Гэтсби

Живущий на таиландском курортном острове Пхукет украинец проводит для богатых россиян тематические вечеринки в стиле романа и кинофильма «Великий Гэтсби» и в восточном стиле – по мотивам «Аладдина», сообщили СМИ.

По словам организатора люксовых вечеринок Дениса Дударьева, бывшего владельца ночного клуба в Киеве, после начала спецоперации России на Украине на остров прибыло «очень много сверхбогатых людей». Дударьев отметил, что примерно 80% его клиентов – россияне, а с начала конфликта его бизнес «пошел в гору», передает РИА «Новости» со ссылкой на международное французское радио (RFI).

«Недавно мне нужно было организовать крупные мероприятия для россиян, которые только что приехали. Частные вечеринки, где нельзя фотографироваться. Вчера проходило празднование дня рождения на вилле, почти 10 тыс. евро за вечер. Они любят тематические вечера в стиле Аладдина с танцовщицами и фокусниками. Лучше всего заходят вечеринки в стиле Гэтсби: женщины в вечерних платьях, мужчины в смокингах, свечи, всюду золото... Они обожают Гэтсби», – добавил он.

Дударьев отметил, что каждый год устраивает около десяти вечеринок такого типа.

Между тем радио подчеркивает, что богатые россияне едут в Таиланд и Азию в целом не только для того, чтобы развлекаться. Многие из них хотят инвестировать в страны региона на фоне санкций Запада.

Напомним, что Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов России, ЛНР и ДНР.

В феврале СМИ сообщили, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами.