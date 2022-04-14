США выразили готовность помогать Армении и Азербайджану в установлении мира

Вашингтон готов помогать в достижении всеобъемлющего мира между Ереваном и Баку, в том числе через Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы сохраняем приверженность делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы приветствовали <...> прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна и президента [Азербайджана Ильхама] Алиева, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ», – цитирует Прайса ТАСС.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с Пашиняном и Алиевым указывал на готовность продолжать поощрять мирные переговоры между странами.

Также США готовы к двустороннему сотрудничеству в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ для достижения «долгосрочного всеобъемлющего мира».

Ранее Армения выразила надежду на восстановление Россией статуса-кво в Карабахе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.

Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.