Wildberries запустил специальный раздел с отечественными брендами

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries запустил специальный раздел «Сделано в России» в котором будут представлены только отечественные бренды. Таким образом Wildberries окажет поддержку российским производителям и поможет им найти покупателей, сообщили в пресс-службе компании.

«В проект «Сделано в России» на Wildberries могут войти все бренды, созданные или придуманные в нашей стране. Также это проект будет широко представлен на сайте, все товары от его участников будут выделены специальными плашками. В соответствии с ожиданиями, новый раздел может вызвать большой интерес как со стороны предпринимателей, так и покупателей. В рамках проекта россияне смогут сделать покупки на специальных условиях: скидка 25% при заказе трех товаров», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В компании отметили, что российские предприниматели все активнее переходят в онлайн-сегмент. Ассортимент товаров отечественного производства в апреле 2022 года на Wildberries вырос на 34% по сравнению с прошлым годом. Число же самих представителей российского бизнеса, зарегистрировавшихся на Wildberries, только за первые три месяца года увеличилось на 136 тыс. до 642 тыс.

«На рынке появилось много перспективных ниш для развития отечественных брендов. Чтобы поддержать наших производителей и познакомить граждан с российскими брендами, мы запускаем большой проект, который позволит предпринимателям привлечь новых покупателей», – рассказали в пресс-службе Wildberries.