Москалькова призвала оказывать постоянное внимание эвакуированным с Украины и из Донбасса

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела совещание с уполномоченными по правам человека в регионах, посвященное обеспечению прав эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

«В России не нужно стоять в очереди за милосердием. Всегда на первое место мы готовы поставить сострадание, желание оказать помощь людям в самой трудной жизненной ситуации», – приводятся ее слова на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

Уточняется, что на 13 апреля в Россию прибыли 674 144 человека, в том числе 131 033 ребенка. На данный момент в России открыто 445 пунктов временного размещения в 39 регионах. В ПВР находятся 29 467 человек, в том числе 11 293 ребенка.

Уполномоченные отметили, что в России проводится полномасштабная работа с эвакуированными гражданами, у людей есть мощный социальный пакет – они бесплатно обеспечены проживанием, питанием, медицинской помощью, дети посещают детские сады и школы, студенты зачислены в вузы согласно выбранным специальностям. Люди также получили аптечные и продуктовые ваучеры.

«Мы также обратились в Красный Крест с просьбой о введении транспортного ваучера, чтобы люди могли бесплатно передвигаться по региону, и также просим, чтобы этот ваучер предоставлял возможность приобрести железнодорожные билеты для возможности уехать в том направлении, которое выбрали люди: к родственникам или вернуться домой», – добавила Москалькова.

Федеральный омбудсмен рассказала о работе с эвакуированными гражданами, которую проводит институт уполномоченного. Так, в ведомстве создана и функционирует специализированная группа по работе с эвакуированными гражданами, развернута круглосуточная «горячая линия» для оперативного оказания всесторонней помощи.

Кроме того, на постоянной основе осуществляются регулярные выезды в пункты временного размещения, сотрудники аппарата посетили 68 пунктов в 18 субъектах, среди которых Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Тульская, Ульяновская области, Республика Мордовия и Республика Крым.

По словам Москальковой, эта работа не была бы столь масштабной без объединения общих усилий – на федеральном и региональном уровнях. Выстроено тесное взаимодействие с органами власти субъектов Российской Федерации, волонтерами.

Также оказывается содействие в решении болезненных для эвакуированных граждан вопросов – в оформлении новых документов и восстановлении ранее утраченных, медицинском обеспечении, трудоустройстве, организации обучения их детей в образовательных учреждениях. Уполномоченные постоянно работают с людьми, реагируют на вопросы, которые ставят люди, осуществляют мониторинг того, как на практике реализуются решения властей.

Помимо прочего, омбудсмен озвучила проблемы, с которой сталкиваются люди, эвакуированные на территорию России. Одна из них – восстановление утраченных документов, удостоверяющих личность, без которых люди не могут трудоустроиться. В настоящее время ведется работа над открытием миграционных пунктов в регионах, где размещаются прибывшие из ДНР и ЛНР граждане, чтобы люди на месте смогли оформить документы.

Резюмируя, Москалькова поблагодарила региональных уполномоченных за конструктивное взаимодействие и оперативную помощь всем нуждающимся гражданам.

Ранее омбудсмен призвала украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных норм гуманитарного права в отношении россиян.

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