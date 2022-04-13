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13 апреля, среда | Последнее обновление — 21:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны предупредило о возможных ударах по командным центрам в Киеве
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Минобороны: ВС России уничтожили штаб 128-й горной штурмовой бригады ВСУ
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ВС России в течение дня уничтожили высокоточным оружием 36 объектов ВСУ, в том числе штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск», – передает его слова ТАСС.
Удалось уничтожить пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады в районах Попасная и Барвенково и командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также было уничтожено хранилище 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляйполе.
Россия признала военными целями транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине
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Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», передает ТАСС.
Кроме того, попытки со стороны США и стран Запада «замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям ДНР и ЛНР будут жестко пресекаться».
«Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины. Мы приняли это к сведению», – добавил Рябков.
При этом он отметил, что Москва остается открытой к поиску решения проблем в стратегической сфере на основе принципа неделимости безопасности, «проблемы в стратегической сфере сами по себе никуда не денутся».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
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СБУ подтвердила информацию о задержании Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает телеканал RT.
«СБУ вслед за [президентом Украины Владимиром] Зеленским сообщила о задержании Медведчука, опубликовав еще одно фото», – говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фото с Медведчуком необходимо проверить в связи с большим количеством фейков.
Военкор: Около тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
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В Мариуполе сдались в плен около тысячи украинских морпехов, сообщил репортер ВГТРК Александр Сладков. По другим данным, в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.
«1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР. Наблюдаю за процессом. 300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. Здоровых может быть более 800. Если все завершится по плану, [то] оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им. Ильича, падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе. Тогда остается «Азовсталь» с нацистами», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
По другим данным, в Мариуполе сдались два батальона ВСУ, среди них более 200 раненых, сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Накануне российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции Народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
Ранее в ночь понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на Азовмаше (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие всу пытали скрыться бегством в полях, но были пойманы. Всего, по данным Минобороны России, в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер ВГТРК Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
Напомним, в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Среди попавших в плен морпехов ВСУ нашли наемника из Британии
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Британского наемника заметили среди пленных морпехов Вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, сообщил военкор Александр Сладков.
«Британца я вчера видел, даже фотографировал. Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi», – написал он в Telegram-канале.
По словам Сладкова, британского солдата вычислили еще ночью.
На странице @cossackgundi в соцсети Twitter указано, что ее владелец гражданин Британии Эйден Эслин (Aiden Aslin), служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года. До этого два года состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета, участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил.
Ранее Минобороны сообщило, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
Зеленский сообщил о задержании Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в форме ВСУ и наручниках, передает RT.
Медведчук находился под домашним арестом по «угольному делу», по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.
Сообщалось, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины политик покинул адрес пребывания, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.
Пресс-секретарь президента России заявил РИА «Новости», что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на попавших в плен украинских военных.
Зеленский выступил с утверждением, что Медведчук якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу». Президент Украины сослался на то, что Медведчук на фото одет в военную форму, и предложил России обменять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на попавших в плен украинских военных, передает РИА «Новости».
«Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Политолог: Спецслужбы Украины могли схватить Медведчука еще в феврале
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«Я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее украинские власти опубликовали фото депутата Верховной рады Виктора Медведчука, закованного в наручники.
«Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это. В последнее время на Украине очень много известных людей исчезло с радаров. Я боюсь даже публично называть некоторые имена, чтобы им не навредить. Есть сведения, что некоторые из них арестованы, кого-то пытали. Про иных есть и более страшные слухи», – рассказывает украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
В феврале, после начала российской спецоперации Медведчук перестал появляться в публичном пространстве, а генпрокурор Украины заявила о том, что политик якобы сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился. «Тогда я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – добавил политолог.
Собеседник выразил надежду на то, что Россия приложит усилия для того, чтобы обменять Медведчука и целый ряд других политических деятелей Украины на военнопленных. «Скажем, Киев может передать лидера ОПЗЖ Москве в рамках равноценного по численности группового обмена. Перед этим некоторое время займет торг по количеству меняемых. Однако, я не уверен, согласится ли Украина вести такие переговоры», – признался Корнилов.
«Зеленский получил своего личного заложника и радуется, не понимая, что ему сильно сузили коридор для переговоров, – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. – Не сомневаюсь, что Виктора Медведчука ему подсунули специально после визита Бориса Джонсона. А у России появился прекрасный кейс для демонстрации того, как Зе расправляется с неугодными оппозиционерами, но не трогает олигархов и в их числе Порошенко».
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в армейской форме и наручниках, передает RT.
Против Медведчука на Украине ведется два уголовных дела – так называемое «газовое» о событиях 2014–2020 годов и «угольное» – о событиях 2014–2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
В январе нынешнего года суд Печерского района Киева продлил Медведчуку домашний арест. А 21 февраля, накануне российской спецоперации, появились сообщения о том, что сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом политика. «Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – писали местные СМИ. Позднее в Генпрокуратуре Украины заявили, что политик сбежал из-под домашнего ареста.
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Ходаковский рассказал о работе с украинскими военнопленными в Мариуполе
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«Среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. При этом мы понимаем, что подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее более 1 тыс. военных ВСУ сдались в плен силам ВС России и НМ ДНР.
«Нам изначально была поставлена задача готовиться к размещению на территории Донбасса порядка 35 тыс. военнопленных. Так что здесь не возникнет никаких трудностей», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он также отметил, что каждого сдавшегося в плен солдата подвергнут «жесткой фильтрации».
«Понятно, что установить, кто сколько патронов выпустил в нашу сторону, не получится. Такая задача перед нами и не стоит. Это военнослужащие, а значит, к ним будут применяться те нормы, которые действуют в подобных ситуациях по отношению к комбатантам. Это воюющая сторона, так что их действия не расцениваются как уголовные преступления», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также отметил, что из тысячи сдавшихся в плен более трети нуждаются в помощи врачей. «На данный момент мы имеем порядка 300 человек с ранениями, еще около 90 – неходячие. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, ресурсы у нас на это есть. Ну и в случае необходимости специалисты продолжат с ними работу», – пояснил Ходаковский.
Собеседник также отметил, что подобные ситуации оказывают серьезное моральное давление на противника, который до сих пор есть на территории Мариуполя.
«Даже первые небольшие партии сдающихся оказывали серьезное влияние на боевые настроения украинских военных. И это хорошо понятно по тому, что партии выходящих становятся все больше. При этом стоит отметить, что противника в городе еще довольно много. Противник еще занимает некоторые городские кварталы и сопротивляется вытеснению в промзону. Они осознают, что там с ними будет легче работать с применением авиации», – подчеркнул Ходаковский.
«В целом порт уже почти под нашим контролем, поэтому вывоз сил противника морским путем невозможен. То есть они оказались в ситуации, когда единственное, что можно сделать, – это перейти из одного окружения в другое. По большому счету у противника остается два варианта: либо биться до конца, либо сдаваться. А поскольку у них практически не осталось ни боеприпасов, ни питания, ни медикаментов, они закономерно выбирают второй путь», – заключил Ходаковский.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Всего, по данным Минобороны России, на тот момент в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
При этом в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%».
По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Захарова заявила о присутствии «Белых касок» на Украине
Активное вовлечение членов организации «Белые каски» в ситуацию на Украине не оставляет никаких сомнений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У меня нет никаких сомнений, для этого мне не нужна ни «Нью-Йорк таймс», ни кто-либо еще, что речь идет об активном вовлечении этой псевдогуманитарной организации на украинском направлении», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
По ее словам, «Белые каски» являются инструментом Запада для реализации провокаций с химическим оружием, а также для использования правочеловеческой проблематики в целях и интересах заказчика.
«Почему я уверена, что они будут задействованы и уже задействованы [на Украине] сейчас. Во-первых, потому что они – хорошо разогретая команда. Эта команда, которая прошла опыт Сирии и хорошо известна в СМИ Запада, она прошла их так называемую верификацию, они уже в этой среде, в этой сети. Это очень важный момент. Затем – их финансирование не прекращалось», – пояснила представитель российского дипведомства.
Кроме того, подчеркнула она, провокации «Белых касок» на Украине могут использоваться для того, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных в стране биолабораторий Запада. «Эту историю нужно чем-то перекрывать, учитывая, что все ниточки потянулись к непосредственной верхушке нынешней американской администрации через сына [президента США Джо] Байдена, его бизнес, его связи, деньги, транши и так далее, – заявила Захарова. – Лучшее, что им пришло в голову, это старая схема – химические провокации. А организаторы у них имеются, это «Белые каски». Поэтому это вопрос времени. То, что они уже вовлечены, сомнений нет, есть даже факты».
Ранее ВСУ устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой. До этого ВСУ также подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.
После этого в МИД России заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.
В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.
Испанский наемник рассказал о наркотрафике в гумконвоях из Европы на Украину
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Воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Как заявил снайпер в интервью изданию La Razon, изначально он хотел вступить в иностранный легион, созданный украинским президентом, и не собирался брать за свои услуги «ни гроша». Однако в результате он подписал контракт с американской компанией, потому что «так все работают». Снайпер не стал разглашать свою зарплату, но сказал, что получает ее на свой украинский счет каждые 15 дней. Кроме того, по словам испанца, предусмотрены и «бонусы» за каждого убитого – «в моем случае это 300 долларов».
Снайпер отметил, что был удивлен количеству зарубежных частных военных компаний, работающих в Киеве: «Есть поляки, шведы, датчане и, прежде всего, ЧВК из США». При трудоустройстве командир проводит собеседование, узнает все о кандидате, делается фотография. «Они собирают команды по шесть человек и, если ты недостающая карта в колоде, тебя нанимают», – заявил наемник. Он также разъяснил, что за координацию операций с командирами, которые в основном американцы, отвечает «четвертый номер Зеленского».
Испанец рассказал, что однажды ему пришлось совершить поездку за гуманитарной помощью. «Кроме товаров первой необходимости, еды и медикаментов, они привезли четыре черных пакета, которые загрузили в Германии. «Я думаю, что это был кокаин. По крайней мере, этот водитель чтобы подзаработать, воспользовался тем, что эти фургоны никто не останавливает и не регистрирует, ни на границах, ни на таможне», – предположил он.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий ВС России и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.
Баширов: Предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных – это государственный терроризм
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«Очень странно выглядит ситуация, когда президент предлагает обменять гражданина своей страны на других своих же граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на пленных украинских военных.
«Я думаю, господин Зеленский высказывает не свое мнение, а мнение руководителей других стран. В реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе», – отметил политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.
Эксперт предположил, что Медведчук давно находится в застенках СБУ. «Его просто показали лишь вчера и после того, как в Киев приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Очевидно, эта тема проговаривалась на встрече Зеленского с Джонсоном», – рассказал Баширов.
«Но данная ситуация демонстрирует заблуждение господина Зеленского относительно всего происходящего. Я бы назвал это государственным терроризмом. Медведчук ведь не только гражданин Украины, он еще один из лидеров оппозиционной партии и депутат Верховной рады», – заявил он.
«Более того, уголовное дело, по которому проходит Медведчук, касается торговли углем с ЛНР и ДНР. По этому же делу проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, который спокойно гуляет по Киеву, постит фотографии из разных городов и так далее. И к нему никаких претензий нет», – продолжил эксперт.
«Это беспрецедентная история. И цель выдвижения требований Зеленского заключается не в спасении всех пленных украинцев, а в том, чтобы российские военные выпустили военных специалистов НАТО, которые находятся в подземном городе на мариупольских заводах», – резюмировал Баширов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.
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Найден архив с личными данными украинских силовиков в Херсоне
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Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили спрятанный архив с личными делами украинских силовиков в Херсонской детской областной больнице.
В распоряжение российских военных попали интересные с оперативной точки зрения документы, в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области, медкарты и другие документы, которые пока не обнародованы в интересах следствия, пишет РИА «Новости».
При этом работники архива больницы отрицают свою причастность к найденным документам и не понимают, как они попали в детское медучреждение. Сотрудники ссылаются на действия бывшего руководства больницы, которое сбежало с места работы до прихода в город российских войск.
Несколькими днями ранее российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации.
Напомним, с 9 апреля Херсон находится под контролем российских войск. Флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.
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Минобороны заявило о сдаче в плен 1026 украинских морпехов в Мариуполе
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В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – передает РИА «Новости» его слова.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что более 1 тыс. украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам ДНР.
Как сообщал до этого российский военный корреспондент Семен Пегов, что в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, а репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил, что сдались в плен около тысячи украинских морпехов.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
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Бербок выразила сожаление из-за отказа Киева принимать Штайнмайера
Глава МИД Германии Анналена Бербок сожалеет из-за отказа Киева принимать с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Она считает, что такая поездка была бы целесообразной, сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной», – привел слова Бербок представитель МИД, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
Захарова оценила намерения Киева выбить показания из Медведчука
Украинские власти собираются провести быстрый суд над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и дать ему срок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она процитировала МВД Украины: «Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания... Как максимум... провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять».
«Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», – написала Захарова в Telegram.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.
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