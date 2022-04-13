В Госдуме оценили перспективы российской экономики в условиях санкций

«Сегодня уже можно отметить, что обвала российской финансовой системы, кризиса неплатежей, массового увольнения людей и закрытия предприятий не случилось», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.

«Зарубежные политики и аналитики делали ставку на план санкционного давления, предполагавший разрушение экономики Российской Федерации за очень короткий период. Но этот план не сработал. Об этом и сказал президент», – рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Одна из главных задач, которую сегодня решает правительство России, и парламент, и регионы, – это выстраивание новых производственно-логистических цепочек, которые на данном этапе сохранят бесперебойное функционирование экономики», – подчеркнул депутат.

«Мы в Госдуме приняли два пакета мер поддержки экономики в условиях санкций, сейчас активно прорабатываем новые. Многие из принятых мер уже действуют. Вместе с тем правительство России утвердило план по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций», – отметил он.

Депутат также рассказал о том, что ключевым сегодня является вопрос импортозамещения. «За счет быстрого налаживания цельного импорта и перенаправления логистических цепочек на восток мы не заморозим производство, будем сохранять рабочие места и доходы людей. Второй, более глубокий процесс импортозамещения, – это обеспечение производства всей необходимой продукции внутри страны», – добавил он.

«К работе в этом направлении активно подключилась и партия «Единая Россия». Буквально вчера был дан старт федеральному партийному проекту по импортозамещению «Выбирай свое». Одна из основных задач – обеспечение продовольственной и технологической безопасности России на всех этапах ее технологического и индустриального развития», – рассказал депутат.

Кирьянов отметил, что несмотря на сложные экономические условия, в некоторых отраслях экономики наблюдаются позитивные тенденции. «Можно отметить взрывной рост в сфере IT-технологий. Это новые технологии, создающиеся российскими специалистами, в российских компаниях и на российской земле. Это крайне важно», – подчеркнул депутат.

«Выступая с отчетом перед Госдумой, председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что государство сделало все возможное для отрасли ИТ и мы уже в ближайшее время ждем конкретных результатов этой поддержки», – рассказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что санкционный «блицкриг» Запада против России не удался. Президент также отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично. Путин подчеркнул, что Россия не будет изолирована, в современном мире страну нельзя жестко изолировать.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 апреля выступил перед с ежегодным отчетом перед Государственной Думой. Он рассказал о планах по минимизации влияния санкций на экономику, а также о мерах по поддержке граждан и бизнеса. Мишустин перечислил пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций. Первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим». Четвертым приоритетом Мишустин назвал обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.