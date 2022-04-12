В Госдуме объяснили цель законопроекта о внешнем управлении иностранными компаниями

Законопроект «Единой России» о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, – первый шаг к тому, чтобы процедура введения внешнего управления стала цивилизованной и понятной для всех, сообщил один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Михаил Старшинов.

«Мы живем в совершенно новых реалиях, и представить себе то, что происходит с собственностью в зарубежных странах, еще совсем недавно было просто невозможно. Мы должны защитить интересы наших граждан и сохранить рабочие места. Хотим сделать процесс введения внешнего управления понятным для всех», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Он подчеркнул, что действия западных стран в отношении России совершены вне правового поля.

«Я надеюсь, что они будут отменены и все процессы снова вернутся в правовое поле, а не будут происходить на основе политических убеждений. Потому что те каноны, которые пестовались так называемыми цивилизованными странами веками, в одночасье превратились в труху», – резюмировал Старшинов.

Напомним, «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал инициативу правительства, направленную на предотвращение остановки производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию.

«Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно», – заявил глава государства.