Путин поздравил россиян с Днем космонавтики с космодрома Восточный Путин поделился детскими воспоминаниями о полете Гагарина 12 апреля 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками космодрома Восточный поделился детскими воспоминаниями о полете Юрия Гагарина в космос. Глава государства отметил, что в целом день 12 апреля 1961 года ему запомнился. «Как ни странно, помню. Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что происходит, в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное, [что] люди, которые друг друга не знали, чужие люди обнимались, целовались, это было похоже на День Победы», – передает ТАСС слова президента. По его словам, для него, даже как для ребенка, «было очевидно, что произошло нечто необычное». «Точно, наверное, не представлял себе, что такое выход человека в космическое пространство впервые в истории. Совершенно было очевидно, что произошло грандиозное событие, связанное с огромными достижениями нашей страны», – продолжил глава государства, добавив, что ребенком чувствовал гордость за страну, «[она] в воздухе висела». «Это было настолько яркое событие, что я сохранил в памяти, что происходило. Конечно, все транслировалось в СМИ, по телевидению, впечатляло даже детей, я уж не говорю про взрослых, которые ликовали. В прямом смысле страна ликовала. Можно сказать, и весь мир ликовал. Уверен, что у нас будут события подобного рода еще», – заключил глава государства. Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что в России будет возобновлена лунная программа, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса. Также Путин в День космонавтики вручил госнаграды сотрудникам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина» и пообещал работать над популяризацией космонавтики.

Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным 11 апреля 2022, 18:01 Текст: Ольга Иванова

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. «Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости». Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди». «Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении. Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых. Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги. Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться. Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево. Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено. Путин назвал главную цель спецоперации на Украине 12 апреля 2022, 11:55

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова. По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин. 24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины. Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о возобновлении лунной программы 12 апреля 2022, 11:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Россия возобновит свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата «Луна-25», заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный. По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – передает ТАСС его слова. При этом Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. «Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня», – отметил глава государства. По его словам, стремление наших предков идти вперед «служит нам наказом». «Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», – подчеркнул российский лидер. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера 11 апреля 2022, 22:28 Текст: Алексей Дегтярёв

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС. Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. В Москве завершилась встреча Путина и канцлера Австрии 11 апреля 2022, 17:44 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Да. Встреча завершилась», – сказал он ТАСС. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько продлился разговор президента и канцлера. Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено. Путин поручил рассмотреть возможность отсрочки платежей за задержанную за рубежом технику 11 апреля 2022, 17:48 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить возможность отсрочки платежей по кредитам и лизинговым договорам на задержанную за рубежом технику. «Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса: о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию РФ», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Также Путин поручил ЦБ и кабмину изучить возможность увеличения объемов наличной валюты, получаемой транспортными компаниями России на обязательные расходы за рубежом. Ранее Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах. В Ново-Огареве начались переговоры Путина и Нехаммера 11 апреля 2022, 16:19 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проводят переговоры в подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Встреча уже идет», – сказал он ТАСС. Ранее сообщалось, что начало беседы запланировано на 15:00 мск. Это первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Канцлер Австрии также стал первым лидером страны Евросоюза, который нанес визит в Россию с момента начала 24 февраля специальной военной операции на Украине. Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено. Путин прибыл в Благовещенск 12 апреля 2022, 09:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме Восточный. Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости». У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск. В Роскосмосе решили предложить ракеты из-под OneWeb дружественным странам по льготным ценам 12 апреля 2022, 03:32 Текст: Наталья Ануфриева

Роскосмос на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, которые остались после разрыва сотрудничества с OneWeb, странам, относящимся дружественно и уважительно к России и ее ракетно-космической отрасли, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Рогозин заявил, что, «учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене (...) это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», передает РИА «Новости». Кроме того, запрос от российских частных спутникостроительных компаний на запуски на этих ракетах уже поступил. Данные аппараты, по словам Рогозина, слишком легкие, поэтому будут запущены в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками. Планирование этих запусков уже идет. Рогозин уточнил, что ракеты, изготовленные под OneWeb, совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время. Поэтому задачи срочно их запустить их нет. Ранее сообщалось, что Роскосмос решил запустить другие спутники на построенных для OneWeb ракетах. Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также госкорпорация отменила запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. До этого Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера. Напомним, 8 марта Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb. Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики 12 апреля 2022, 00:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля. Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля. «Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении. Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым. Путин: ВКС действуют мужественно, грамотно и эффективно на Украине 12 апреля 2022, 11:29 Текст: Александра Юдина

В ходе специальной военной операции на Украине российские Воздушно-космические силы действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области. «Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», – передает ТАСС его слова. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил сдерживать рост цен на общественный транспорт 11 апреля 2022, 17:37 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на городской, пригородный и междугородный транспорт. «Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопрос <…> о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 15 июля. Путин поручил повысить доступность соцпомощи для семей с детьми 11 апреля 2022, 17:42 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей с детьми, доход которых значительно снизился после 1 марта 2022 года. «Правительству России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Путин также поручил установить до 31 декабря 2022 года особый порядок оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными. Это необходимо сделать для предоставления таким семьям мер социальной поддержки. Выполнить данные поручения нужно в срок до 30 апреля. Кроме того, правительство должно обеспечить ежемесячное предоставление работодателями в уполномоченный орган данных персонифицированного учета по заработной плате застрахованных лиц. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июля. Также в числе решений – дополнительные меры по поддержке тех, кто потерял работу с 1 марта. «Проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных в установленном порядке безработными, принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, осуществление мероприятий в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат», – говорится среди поручений президента кабмину. Ранее сообщалось, что Путин к 1 июля ждет доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России. Путин: Россия не собирается изолироваться 12 апреля 2022, 12:05 Текст: Елизавета Булкина

Россия не будет изолирована, в современном мире страну нельзя жестко изолировать, заявил президент Владимир Путин. «Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», – сказал он в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный, передает ТАСС. «Будем поднимать свои собственные компетенции, [развивать] то, что мы раньше могли свободно покупать за нефтедоллары и за газ», – отметил Путин. По его словам, эти деньги «все равно в стране остаются». «Мы используем их для развития собственных компетенций, только на пользу пойдет», – сказал он. Ранее немецкий экономист Андреас Бек заявил, что обширные антироссийские санкции привели не к изоляции России, а изолировали тех, кто эти санкции ввел. Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах 11 апреля 2022, 17:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин к 1 июля ждет доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений. «Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» совместно с правительством Российской Федерации проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и при необходимости принять решения, направленные на стабилизацию в субъектах Российской Федерации ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля. Уточняется, что ответственные за исполнение поручения – мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин – должны представить соответствующий доклад до 1 июля.