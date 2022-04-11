Первая итальянская женщина-астронавт назвала полет Гагарина «символом для человечества»

Полет советского космонавта Юрия Гагарина является «символом для человечества», считает астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти, первая итальянка, побывавшая в космосе.

«И это то, что мы празднуем: 12 апреля мы отмечаем начало космической эры для всех нас, людей», – цитирует ее ТАСС со ссылкой на ANSA.

По словам Кристофоретти, Международный день полета человека в космос «не может быть предметом политических дискуссий».

Астронавт не исключила, что во время своей миссии на МКС выйдет «в открытый космос с российским коллегой». «Я тренировалась для выхода в открытый космос в российском скафандре», – добавила она.

Полет астронавтов к МКС в рамках миссии Crew-4 запланирован на 20 апреля. Помимо Кристофоретти, в экипаж миссии вошли американка Джессика Уоткинс, а также ее коллеги из НАСА Челл Линдгрен и Боб Хайнс.

Ранее глава американской программы МКС Джоэл Монтальбано сообщил, что российский и американский сегменты МКС взаимозависимы, они не могут работать независимо друг от друга.

Напомним, в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта. Роскосмос пообещал не бросать астронавта на МКС. В ведомстве заверили, что Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.