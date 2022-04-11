Беженцы ЛНР и ДНР высадили в Пензе деревья в память об узниках концлагерей

В рамках акции «Сад памяти» в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик вместе с представителями молодежных и ветеранских организаций Пензы посадили более 20 саженцев в память об узниках концлагерей.

«Символично, что акция «Сад Памяти» проходит сегодня при участии жителей ДНР и ЛНР, которые оказались заложниками агрессии ныне действующего украинского режима. Они вышли вместе с нами, чтобы почтить память героев, которые плечом к плечу сражались за свою родину и погибали от жестокого режима нацистов в годы Великой Отечественной войны, и сегодня, на их родной земле», – заявил первый заместитель председателя правительства Пензенской области и председатель Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Ягов.

По его словам, одной из самых страшных страниц отечественной истории стало именно создание фашистских концентрационных лагерей, жертвами которых оказались более 20 млн человек из 30 стран мира. Более 5 млн погибших в них – это советские солдаты, участники антифашистских движений, военнопленные, поэтому для России 11 апреля – это особая дата, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего в высадках приняли участие 30 человек, деревья сажали под песни военных лет. Место, где теперь будут расти молодые сосны, в Октябрьском сквере назвали Аллеей Победы.

11 апреля – в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – Пенза присоединилась к «Саду памяти». Именно в этот день, в 1945 году, произошло восстание узников Бухенвальда, одного из крупнейших концентрационных лагерей на территории Третьего рейха. Восстание освободило десятки тысяч заключенных.

Международная акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память обо всех погибших во время Великой Отечественной войны, традиционно стартовала 18 марта в городе-герое Севастополе.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».