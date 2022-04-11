Россия передала ООН информацию о готовящихся провокациях Киева

Россия передала в ООН собранную информацию о новых провокациях, которые готовят украинские власти, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что «провокация в Краматорске» не удалась Киеву. «Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище. Они очень стараются. Только за последние дни мы передали в ООН информацию о следующих готовящихся провокациях», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что речь, в частности, идет о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом.

По его словам, при тщательном анализе действий укронацистов сложно избавиться от «дежавю». «В 1994 году идейные учителя киевских радикалов, действуя в лучших традициях главного гитлеровского пропагандиста Геббельса, устроили провокацию с якобы зверски убитыми красноармейцами в деревне Неммерсдорф в Восточной Пруссии мирными жителями», – уточнил Полянский.

Он подчеркнул, что, несмотря на все ухищрения, даже до западного читателя временами доходит о зверских пытках мирного населения садистами из украинских националистических батальонов.

Полянский также отметил, что в Одессе замечены украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации.

«Украина докатилась до безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского радикализма и экстремизма. Видя это, лишь убеждаешься в необходимости и безальтернативности осуществляемой Россией спецоперации», – пояснил он.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами.

Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.

Напомним, что Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС России не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.

Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.