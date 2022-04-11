Российский тренер: Нас пытаются сломить и ослабить в угоду Западу по всем фронтам

Молча наблюдать за происходящим не только в спортивном мире, но и в геополитическом плане, когда нас пытаются запереть в угол, уже невозможно, заявил газете ВЗГЛЯД советский и российский волейболист, главный тренер мужской сборной России в 2017—2019 годах Сергей Шляпников.

«И если в начале спецоперации мы еще рассуждали о справедливости при отстранении сильнейших сборных в различных видах спорта на мировых аренах, то сегодня мы отчетливо понимаем, что нашу страну пытаются сломить и ослабить в угоду Западу по всем фронтам. Потому что за последние десятилетия, как бы это не громко звучало, наша страна стала вставать с колен и нас зауважали благодаря грамотной внешней политике нашего президента», – рассказал Шляпников. По его словам, это явно не нравится той же Америке, которая манипулирует Украиной как куклой-марионеткой.

«Ей на руку взращивание нацизма и ненависти ко всему русскому на украинской земле. Ей на руку сеять вражду между нашими народами и выставлять Россию страной-агрессором, ей на руку русофобия. Поэтому то, что сегодня происходит на Украине, – это не только про защиту людей Донбасса, это еще и про передел миропорядка, про защиту всего русского и определение места России в мировой истории», – считает тренер.

Он указал на то, что «подавляющее большинство жителей нашей страны сегодня уже понимают, насколько дальновидные решения в политическом плане и в плане безопасности нашей страны принимает президент в этих сложных обстоятельствах».

«Да, военные действия никого не оставляют равнодушным. Ведь если у наших стран были границы, то границ общения не существовало: мы думаем на одном языке, мы имеем одни корни, для нас важны одни и те же ценности. Но Запад этого не поймет никогда, как не понимает он и нашего сплочения сегодня, несмотря на все информационные вбросы и санкции. Мы живем в великой стране, и в нас сильно чувство справедливости, которую мы, безусловно, отстоим и докажем», – заключил Шляпников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме заявил, что оппоненты России пытаются запретить все русское – культуру, спорт, язык, но «отменить» седьмую часть суши невозможно.