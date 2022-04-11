Эксперты: Первый тур президентских выборов во Франции показал усиление правого электората

Первый тур выборов президента во Франции продемонстрировал ряд серьезных тенденций, которые будут влиять на французскую политическую систему в ближайшее время, заявили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

С результатом 27,60% лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон, с небольшим отрывом от него, как и предсказывали аналитики, идет лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Между тем заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт НОМ Владимир Шаповалов считает: «Результаты первого тура президентских выборов во Франции не принесли сенсации. Первая тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с 2017 годом. Распределение мест в ней также не изменилось. В то же время выборы продемонстрировали ряд серьезных тенденций, которые будут влиять на французскую политическую систему в ближайшее время».

«Окончательный крах традиционных французских партий, социалистов и республиканцев. Падение их рейтингов началось не сейчас. Но именно эти выборы продемонстрировали глубину падения. Кандидаты двух ведущих в недавнем прошлом партий в совокупности набрали около 8 процентов голосов избирателей. И социалистам, и голлистам предстоят трудные времена», – приводятся его слова на сайте НОМ.

По словам Шаповалова, сейчас из пяти основных кандидатов четырех, включая Макрона, можно отнести к правым. Это свидетельствует о серьезных глубинных процессах трансформации французского общества.

«Ослабление позиций действующего президента. Несмотря на то что Макрон пришел к финишу первым, его позиции сильно пошатнулись. Президент растерял популярность за время избирательной кампании, а его партия не кажется безусловным фаворитом парламентских выборов», – продолжил эксперт.

Возможная победа Макрона во втором туре случится, скорее, не благодаря, а вопреки, за счет объединения вокруг все менее популярного президента широкого спектра электората от радикальных левых (электорат Меланшона) до традиционных правых (электорат Пекресс), считает он.

По словам аналитика, «выборы продемонстрировали значительное усиление позиций крайнего правого электората. На этом поле представлены два из четырех основных кандидатов, Ле Пен и Земмур. Это – новая ситуация, не имеющая аналогов в прошлом».

В свою очередь доктор публичного права, профессор МГУ, эксперт НОМ Карин Беше-Головко отметил, что «результаты первого тура никаких сюрпризов не принесли. Все ожидали, что во второй тур выйдут Макрон и Марин Ле Пен».

«Избирательная кампания прошла под флагом «спасем Украину от России». Важнейшие для французов экономические и социальные проблемы, особенно после двух лет катастрофического «ковидного управления», просто игнорировались, что играло на руку Макрону. Что касается нарушений в день голосования, то серьезных проблем не отмечено. Но поскольку Макрон является и кандидатом, и действующим президентом, то, конечно, он был более публичен и заметен в медиаполе», – пояснила эксперт.

Что касается влияния Запада на избирательный процесс во Франции, то в прямом вмешательстве просто нет необходимости, поскольку ключевая повестка дня формируется не внутри Франции, а на уровне всего глобалистского атлантического блока.

По мнению Беше-Головко, победу одержит Макрон.

Писатель, публицист, эксперт НОМ Андрей Гульцев (Париж) добавил: «Неожиданностью этих выборов стал Жан-Люк Меланшон, который получил 22% голосов, он на третьем месте и отстает от Марин Ле Пен, отрыв на 1,5%. Этого никто не ждал, ему все давали максимум 13%. Были недовольные итогами голосования. В двух-трех больших городах после подведения первых итогов вышли на демонстрацию сторонники Меланшона».

«Официально президент Франции не использовал административный ресурс в ходе выборов. Он просто постоянно на экране телевизора, так как является президентом и на данный момент происходит много международных событий, в которых он участвует. Он даже отказался от части своего времени выступления на нескольких каналах телевидения. Это тоже имидж кампании, решил играть скромного человека. Во втором туре выиграет Макрон, это уже очевидно», – сказал он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.