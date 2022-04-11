Кремль счел непозволительными западные санкции в адрес представителей российских СМИ

Кремль считает непозволительными и самым решительным образом осуждает западные санкции в адрес представителей российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей или руководителей СМИ мы считаем абсолютно непозволительным, мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о новых санкциях Евросоюза в адрес руководителей ряда российских СМИ.

«Вряд ли как-то могут санкции повлиять на ту объективную редакционную линию, которую занимают наши СМИ. Ни у кого нет ни малейшего сомнения, что наши СМИ продолжат активно работать и рассказывать правду о том, что происходит в мире и в нашей стране», – добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, касающийся санкций в адрес «Комсомольской правды», Песков отметил, что издание «можно только поздравить с таким международным признанием».

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против руководителей крупных российских СМИ. В опубликованном в пятницу в Официальном журнале ЕС списке говорилось, что под ограничения попали генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, а также генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.