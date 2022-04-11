В Госдуме назвали главные проблемы при трудоустройстве молодежи

Эксперты на организованной комитетом по молодежной политике Госдумы стратегической сессии назвали главными проблемами при трудоустройстве молодежи низкую вовлеченность работодателей в результаты обучения, профориентацию, трудоустройство людей с инвалидностью, молодежи после армии, декрета, бывших заключенных.

«Тема трудоустройства сейчас номер один для молодого человека, особенно в условиях кризиса. По сравнению с остальными категориями, безработица среди молодых людей выше в два раза, по внутренним данным она вырастет еще в два раза. Сегодня не работает уже каждый пятый молодой человек. В неформальном диалоге с простыми ребятами, со студентами, все говорят примерно одни слова: «я бы хотел просто найти нормальную работу с хорошей зарплатой». Цель очень простая, но сделать это сегодня очень сложно, по многим причинам. Мы организовали стратегическую сессию, чтобы посмотреть, что можно дополнительно сделать с этим на законодательном уровне и на уровне государственных решений», – заявил Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы Добро.РФ.

По каждой из обозначенных проблем намечены пути решения. Озвученные на стратсессии инициативы Комитет возьмет в проработку, на их основе будут подготовлены законодательные инициативы и другие управленческие решения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По данным ВЦИОМ 55% опрошенных считают, что найти работу выпускнику ВУЗа удается с большим трудом; 82% считают особенно важной целью в жизни от 18 до 29 лет иметь интересную работу. По данным Минтруда России доля безработных среди молодежи составляет 16%; По данным HeadHunter 41% людей с высшим образованием не работает по специальности.

Ранее в «Единой России» заявили о необходимости долгосрочной программы в сфере молодежного трудоустройства.