Томская пенсионерка отобрала пистолет у напавшего на нее мужчины

Пенсионерка в Томске отобрала похожий на пистолет предмет у ранее судимого мужчины, пытавшегося ее ограбить, сообщает УМВД по Томской области.

В полиции пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1951 года рождения о том, что мужчина возле дома по улице Елизаровых избил ее и, угрожая оружием, потребовал деньги.

«Потерпевшая рассказала полицейским, что в вечернее время суток она возвращалась по улице Елизаровых к себе домой, когда к ней сзади подбежал мужчина и нанес несколько ударов по голове, отчего женщина упала на землю. После чего он встал над женщиной и направил на нее предмет, похожий на пистолет, потребовав отдать ему денежные средства», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД.

В этот момент отважная пенсионерка заорала и выхватила из его рук оружие. Крики потерпевшей услышал жилец рядом стоящего дома, который начал кричать на разбойника, и тот убежал.

«Через час после совершения преступления в дежурную часть обратился ранее судимый 40-летний местный житель, который сообщил о совершенном им преступлении в отношении пенсионерки, а в ходе проведения следственных действий, потерпевшая опознала в мужчине подозреваемого», – говорится в сообщении.

Изъятый сотрудниками полиции, предположительно, пистолет направлен для проведения судебной экспертизы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее грабитель с ножом попытался отобрать сумку у пенсионерки в Уфе, но сбежал, когда получил отпор.