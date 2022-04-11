Боррель сказал, что в Киев можно ездить «сколько угодно»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявил, что в Киев «можно ездить сколько угодно».

«В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Кроме того, Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».

Напомним, по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.

Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил ЕС об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.