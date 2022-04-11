Минобороны показало работу комплексов «Искандер» на Украине

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине.

«Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Для решения поставленных задач привлекаются в том числе и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Как рассказали в Минобороны, на ракетчиков возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.

«Высокоточными ударами расчеты ОТРК «Искандер» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели. Боевые расчеты действуют четко и слаженно», – отметили в министерстве.

«Пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия, занимают пусковые позиции, отрабатывают пуски по целям и сразу осуществляют смену позиции. Только так работа расчетов остается эффективной и предотвращает ответный огонь противника. В точности своих комплексов расчеты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков», – добавили в Минобороны.

ОТРК «Искандер» предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по важнейшим целям противника. Высокая точность стрельбы при значительной дальности, малое время готовности к пуску, высокая эффективность преодоления ПРО позволяет комплексу оперативно обеспечивать поражение любой типовой цели одной самоходной пусковой установкой одиночным пуском или залпом двух ракет.

2 апреля в Минобороны сообщили, что в результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области.

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