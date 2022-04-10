В Югре на реке Обь девять человек на снегоходах провалились под лед

Девять человек на снегоходах провалились под лед на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), семеро смогли выбраться, двое пропали без вести, сообщили в СУСК по региону.

«По версии следствия 09 апреля около 21 часа 30 минут компания из девяти человек на трех снегоходах двигалась по льду протоки «Сургутская» реки «Обь» к острову «Раздорный», пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области организовали проверку после гибели девятилетней девочки в искусственном канале.