Литва будет тренировать ВСУ обЛитва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружениемащаться с западным вооружением

Украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«В ближайшее время мы организуем учения украинских военных здесь в Литве... Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем, с тем военным оборудованием, техникой и вооружением, которые у нас есть, и эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине», – сказал Рупшис на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT, сообщает РИА «Новости».

Военачальник также прокомментировал планы НАТО разместить постоянный контингент в странах на восточном фланге альянса, включая Литву.

«Факт в том, что нам важен результат, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. По ротационному ли, по постоянному ли принципу... Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности... В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были», – сказал Рупшис.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.