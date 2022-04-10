СК расследует подрыв украинскими силовиками цистерны с азотной кислотой в Рубежном

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства очередного подрыва украинскими силовиками цистерны с химическими веществами в городе Рубежное.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил расследовать подготовку к взрыву цистерн с химическими веществами с целью причинения вреда мирным жителям в населенных пунктах Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что, по информации Народной милиции ЛНР, украинские националисты продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан ЛНР.

«Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами зафиксировать следы противоправных действий с целью установления всех причастных к преступлению лиц», – добавили в СК.

Накануне ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой. До этого ВСУ также подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.

После этого в МИД РФ заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.

В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.