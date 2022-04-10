На Западе попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.

«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Bild.

На уточняющий вопрос, не был ли собеседником глава правительства одной из европейских стран, Зеленский сказал, что конкретных имен он не назвал.

Накануне в Буче побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.

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