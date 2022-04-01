Диана Гурцкая и Стас Михайлов стали Народными артистами России

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1 апреля, пятница | Последнее обновление — 21:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Берлин намерен выслать «значительное число» российских дипломатов
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Сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума.
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По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию.
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Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами.
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Диана Гурцкая и Стас Михайлов стали Народными артистами России
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Народных артистов России Диане Гурцкая и Стасу Михайлову.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Гурцкая Диане Гудаевне – артистке-вокалистке, президенту попечительского совета благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», члену Общественной палаты Российской Федерации, город Москва. Михайлову Станиславу Владимировичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в указе.
Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» также присвоили Репину Вадиму Викторовичу – артисту государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная филармония».
Отмечается, что звание «Народный артист России» за большие заслуги в развитии музыкального искусства также присвоено виолончелисту, солисту Московской филармонии Александру Князеву, артисту симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича Льву Клычкову; за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства – артисту московского театра «Современник» Владиславу Ветрову, артистам Малого театра России Виктору Низовому и Глебу Подгородинскому, артистке Московского театра имени Вл. Маяковского Ольге Прокофьевой, артистке театра «Школа современной пьесы» Елене Санаевой, артистке театра «Ленком Марка Захарова» Анне Якуниной, артистке Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Зулейхан Багаловой, артисту Воронежского камерного театра Камилю Тукаеву, артисту Нижегородского театра драмы им. М. Горького Анатолию Фирстову.
Ранее Стас Михайлов поддержал в соцсетях спецоперацию России на Украине.
Латвия зафиксировала прекращение поставок российского газа
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С 1 апреля в Латвию прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России, следует из данных латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.
Газ по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте поставлялся из России стабильно, объем поставок доходил до 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа, передает Delfi.
Отмечается, что на ближайшие дни поставки не запланированы, хотя мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.
Издание указывает, что прекращение поставок газа из России на данный момент якобы никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, так как газ им доставляется из Инчукалнского подземного газохранилища.
В данный момент газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.
При этом ранее в Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов из-за перебоев в поставке щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.
Также газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.
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Боррель выразил сожаления из-за контрсанкций России
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Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС «сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию России ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», передает ТАСС.
«В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить», – утверждает он.
Вместе с тем сообщество продолжает требовать от России прекращения операции по денацификации и демилитаризации, «немедленного и безусловного» вывода с Украины всех сил и вооружений, а также полного соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны в границах, признанных мировым сообществом.
Параллельно с этим газета El Pais сообщила со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), что ЕС рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода рестрикций.
В частности, среди возможных шагов называется принятие мер в отношении родственников некоторых предпринимателей и компаний, чтобы избежать действий и переводов, направленных на сокрытие их имущества.
ЕК также работает над пятым пакетом антироссийских санкций. Речь идет о «промежуточном пакете», направленном на усиление предыдущих рестрикций, его цель в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций, а также чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв.
По версии газеты, ЕС рассматривает и возможность введения запрета, связанного с экспортом в Россию важных для страны товаров, и принятия мер, связанных с использованием криптовалюты.
Издание указывает, что санкции Запада и конфликт вокруг Украины привели к тому, что торговля Европы с Россией сократилась до четверти объема, предшествующего обострению ситуации. В 2021 году товарооборот составлял 257 млрд евро.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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Назван срок поставки гиперзвуковых ракет большой дальности армии США
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Армия США в 2023 году получат на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, первые высокоточные оперативно-тактические ракеты (PrSM), противокорабельные средства средней дальности, сообщил начальник штаба американских сухопутных сил генерал Джеймс Макконвилл.
«Прежде всего мы ожидаем поставки нашей первой гиперзвуковой батареи большой дальности в конце следующего года, в 2023 году. В рамках одной из наших программ мы ожидаем поставку противокорабельных средств средней дальности в 2023 году. Мы ожидаем поступления в войска первых высокоточных оперативно-тактических ракет в 2023 году», – приводит слова американского военачальника ТАСС.
По словам начштаба, сейчас проходят испытания этих типов вооружений, причем ракеты высокомобильные, их можно устанавливать на военно-транспортные самолеты С-17, другую авиацию. «Так они устроены, они не закреплены на одном месте, их можно перемещать. Их можно использовать для сдерживания определенных действий», – сказал Макконвилл.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области. В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую ракету практически невозможно остановить. В Китае применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам назвали «пощечиной» для НАТО.
Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ
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Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», – приводит слова губернатора региона ТАСС.
Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.
Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел
пожар, который охватил
резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
Россия обвинила Германию в реализации военно-биологической программы на Украине
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Германия имела собственную военно-биологическую программу на Украине, сообщил постпред России при ООН Геннадий Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.
«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», – сказал Гатилов в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По словам Гатилова, целью германской программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. «Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения», – отметил постпред России при ООН. Гатилов обратил внимание, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Ахметов посулил Украине «репарации от России»
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил Bloomberg, что Украина якобы получит от России «все репарации в полном объеме».
Ахметов выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме». «SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», – приводит слова Ахметова РИА «Новости».
Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев. Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну.
Ранее в Госдуме предложили конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему денацификация должна избавить Украину от олигархов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил
, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Власти США обвинили Россию в «искусственном» укреплении рубля
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд выразила мнение, что российские власти якобы ведут «искусственное накачивание рубля».
«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», – приводит РИА «Новости» мнение сотрудницы Белого дома.
Как сообщила Бедингфилд, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике России.
Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% – до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты попытаются решить свои проблемы за чужой счет и свалить ошибки на Россию, а также заработать на нестабильности в мире.
Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Зеленский лишил званий двух сбежавших с Украины генералов СБУ
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
«У меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказания. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович», – передает ТАСС слова Зеленского в посвященном российской спецоперации видеообращении.
Зеленский также назвал генералов «антигероями».
По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до вторжения не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.
Ранее Зеленский обвинил послов в Марокко и Грузии в провале работы против России.
Напомним, в начале марта Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Однако 15 марта Украина вернула посла в Тбилиси. В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии.
В Кремле ответили на идею национализации «дочек» Газпрома и Роснефти в Германии
Даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать. Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой», – передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что принятие подобного решения как-то повлиять на газовые контракты. «Это разные истории». «Но мы сейчас видим массированную линию на бандитский отъем собственности, абсолютно законной собственности, который происходит путем [изъятия] средств на банковских счетах, частной собственности и так далее», – заявил Песков.
Представитель Кремля также указал на «совершенно бандитские действия» в отношении российских международных резервов, подчеркнув незаконность подобных шагов. «Если сейчас к этому будет еще добавляться проработка национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего», – заключил он.
Напомним, газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»).
МО: Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по просьбе Макрона и Шольца
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Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста», – цитирует ТАСС Мизинцева.
Ранее президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».
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Кадыров потребовал от Байдена увеличить поставки «Джавелинов» на Украину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК «Джавелин» на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам.
«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», – заявил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе.
«Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют двумя-тремя жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие. Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
В четверг Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%, последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». В понедельник глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили дальнейшее освобождение города. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, чтобы «поднять боевой дух ребят, (…), скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий (…), чтобы освободить Мариуполь».
Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил
Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается
с каждым днем.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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В Донецке умер журналист Андрей Бабицкий
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В ночь на 1 апреля в своей квартире в столице ДНР, Донецке, на 58-м году жизни умер известный журналист Андрей Бабицкий, передает «Донбасс Сегодня».
Информацию о смерти журналиста подтвердил генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что факт его смерти подтвердил сосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого. Предварительная причина: остановка сердца.
Несмотря на либеральную позицию, в 2014 году Бабицкий поддержал воссоединение Крыма с Россией и республики Донбасса, из-за чего был уволен с радио «Свобода*». После этого журналист переехал в Донецк, откуда писал теперь уже для российских СМИ, а также вел авторскую передачу на телеканале «Оплот ТВ», пишет «Донбасс Сегодня».
Бабицкий – российский журналист, в 1987–1989 годах работал в редакции журнала Сергея Григорьянца «Гласность», в 1989–2014 годах – корреспондент радио «Свобода», в июле 2015 года возглавил работу по запуску телевизионного канала в контролируемом ДНР Донецке, с 2016 года – постоянный автор интернет-издания Украина.ру (принадлежит ФГУП МИА «Россия сегодня»), с ноября 2016 года публиковался в разделе «Мнения» газеты «ВЗГЛЯД», с декабря 2016 года был колумнистом информационного портала Life.
Единственный российский представитель СМИ, которого российские спецслужбы обменяли на пленных военнослужащих в Чечне в январе 2000 года, хотя при этом никто не признавал за Бабицким статус лица, принимающего участие в боевых действиях. Такие случаи во времена СССР и постсоветской России до Бабицкого известны не были.
Российский спецназ под Черниговом захватил группу модернизированных украинских танков Т-64
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Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, экипажи противника отошли без сопротивления, следует из опубликованной Минобороны России видеозаписи.
В ролике демонстрируется группа из четырех украинских танков Т-64БВ. В частности, показаны боеприпасы внутри танков, в том числе загруженные в карусель автомата заряжания. Боевые машины не имеют каких-либо видимых повреждений, передает РИА «Новости».
По утверждению российского оборонного ведомства, в отличие от базовых боевых машин эти украинские танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.
«Разведывательной группе была поставлена задача на проведение разведки участка местности автомобильной дороги Чернигов – Гомель. В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64... Экипаж танков не оказал сопротивления – отошли. Данная техника была доставлена в пункт временной дислокации», – рассказал военнослужащий группы спецназа.
Он добавил, что машины были с полным боекомплектом, готовые к применению. По его словам, подразделения российских ВС закрепились на автомобильной дороге на стратегически важном направлении Чернигов – Гомель, что позволило беспрепятственно провозить грузы и военную технику.
Ранее автоматическая винтовка SR25 производства США, собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины, была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе.
Россия начала
военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий
: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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МИД России встретил 1 апреля 2022 года словами «Газуем!»
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Министерство иностранных дел России в пятницу ночью опубликовало в Telegram-канале внешнеполитического ведомства сообщение: «С 1 апреля 2022 газуем!».
«С 1 апреля 2022 газуем!», – говорится в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Никаких дополнительных комментариев в МИД России не опубликовали.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Ранее Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Эксперт объяснила совет Джонсона Зеленскому не спешить примиряться с Россией
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«Лондон занимает самую непримиримую позицию. Это давняя стратегия Британии. Джонсон хочет воевать с Россией чужими руками и до последнего украинца, подстрекая к этому другие страны Европы», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева. Ранее Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией.
«Британия считает, что противодействовать России нужно до тех пор, пока ее экономика не будет уничтожена. Именно Британия активнее всех выступала за то, чтобы отключить Россию от SWIFT. Джонсон был 1 февраля в Киеве, и он тогда заявил, что все украинцы будут воевать против России. То есть чужими руками, до последнего украинца, он хочет воевать с Россией», – рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Суть провокационного поведения Британии происходит из Стратегии нацбезопасности Соединенного Королевства. «Стратегия, опубликованная в марте 2021 года, говорит, что Россия – это самая прямая и острая угроза Великобритании. Противодействие будет осуществляться на всех фронтах – дипломатических, военных, экономических, и на всех международных площадках. Это давняя стратегия Лондона, так что ничего удивительного здесь нет», – отметила политолог.
Вместе с тем сохраняется зависимость Великобритании от импорта природных ресурсов и торговли с Россией. «Лондон поступил несколько опрометчиво, когда заранее не запасся сырьем из России. Мы в небольших количествах поставляем в Британию и газ и нефть, еще часть этих ресурсов Лондон получает от России через посредников. Поэтому все равно цены внутри Соединенного Королевства будут ориентированы и на мировые», – пояснила эксперт.
«Проблемы для Британии заключаются в том, что она сможет отказаться от торговли с Россией не раньше, чем через пять–шесть лет. Джонсон уже ездил в Саудовскую Аравию и Эмираты, но не добился там успехов. При этом еще и лейбористы его обвинили в том, что он с шапкой идет по кругу от одного диктатора к другому, то есть от лидеров Саудовской Аравии – к лидерам ОАЭ», – продолжила Ананьева.
По словам политолога, Лондон уже очень давно занимает самую непримиримую позицию в отношении России, а также сознательно подстрекает Европейский союз к конфликту с Москвой.
«Интересно складывается ситуация и с приемом беженцев с Украины. Европа двери распахнула, а Британия заявила, что пускать будут только тех, у кого здесь родственники есть. Общественность возмутилась, и тогда министр внутренних дел Прити Патель разрешила въезд в Британию также тех, кого приютят британские семьи. Это максимум порядка 200 тысяч человек», – рассказала эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией. В Лондоне опасаются, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к тому, чтобы она пошла на «значительные уступки» в мирных переговорах с Россией, сообщают британские СМИ. Британская сторона заявляет, что урегулирование должно быть достигнуто «только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции», однако, что под этим подразумевается, они не уточняют.
Кроме того, Джонсон в ходе телефонной беседы сказал Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет «измотать» Украину и «заставить пойти на уступки». В ответ украинский президент выразил озабоченность по поводу хода переговоров и того, не использует ли их Россия «для укрепления своих сил», утверждает The Times. Также Джонсон хочет, чтобы антироссийские санкции продолжали усиливать до тех пор, пока все российские войска не покинут территорию Украины, а также Крым.
Ранее Британия выразила готовность стать гарантом безопасности Украины. Между тем сами британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую.
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