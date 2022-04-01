Пожар на нефтебазе в Белгороде локализован

Пожарные локализовали возгорание на нефтебазе в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома», – написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания емкостей с топливом на нефтяной базе в Белгороде составила 1,2 тыс. квадратных метров.

В пятницу Гладков сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар вследствие авиаудара с двух вертолетов ВСУ, нанесенного с территории России. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет. Позже он сообщил, что в Белгородской области после взрывов повреждены линия электропередачи.

Между тем спасатели потушили часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, где произошел пожар после авиаудара с вертолетов вооруженных сил Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новые авиационные вторжения.