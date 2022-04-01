Эксперт: В России майнинг де-факто уже находится в законодательной плоскости

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1 апреля, пятница | Последнее обновление — 17:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лондонская биржа запретила размещение некоторых металлов из России
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По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию.
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Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами.
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Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть.
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Эксперт: В России майнинг де-факто уже находится в законодательной плоскости
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Понятие «майнинг» необходимо закрепить юридически, так как сама технология блокчейн уже предусмотрена законом «о цифровой экономике», считает зампред совета торгово-промышленной и инвестиционной политики Торгово-промышленной палаты, директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Безделов.
«В 2017 году был принят закон «о цифровой экономике», были подписаны указы президента и распоряжения правительства, где одной из девяти технологий называется технология блокчейн. Мне не очень понятно, почему технология уже находится в законодательной плоскости, а ее производные (майнинг) – нет. Именно майнинг, на мой взгляд, де-факто уже находится в законодательной плоскости», – сказал Безделов в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ, его слова приводит РАПСИ.
Он также добавил, что есть и федеральный закон «о цифровых финансовых активах». «Поэтому, на мой взгляд, нам осталось поставить точку, и именно слово «майнинг» внести в законодательство», – подчеркнул эксперт.
Как считает Безделов, легализация майнинга стабилизирует неспокойную обстановку среди людей, которые занимаются этим видом деятельности. По его словам, «майнеры» до сих пор опасаются уголовного преследования. «А вдруг придут и задним числом скажут «фас»? И в общем-то абсолютно нормальную деятельность назовут уголовной из-за того, что был принят закон», – отметил Безделов.
Как рассказал эксперт, в связи с отсутствием законодательного регулирования уже распалось большое количество ICO (деятельность, связанная с цифровыми, финансовыми активами и блокчейном).
«Нами было создано рейтинговое агентство цифровой экономки. В 2017–2018 годах мы «отрейтинговали» порядка 600 ICO. Мы увидели, насколько это тема, которая хоть и не была в основной экономике, интересовала молодежь. Мы видели какие туда «головастики» идут, какие интересные у них были идеи. Но 95% ICO, которые мы рейтинговали, распались по причине отсутствия регуляторики, ответственности и обязательств», – сообщил Безделов, добавив, что развитие цифровизации, программирования и IT-мира очень стимулирует молодежь оставаться в России.
Эксперт также считает, что майнинг в условиях санкций может стать неким источником «суррогатной» валютной выручки, так как крипта-биржи привязаны к доллару. «Причем это не усиливает доллар, а наоборот раскручивает инфляцию доллара. Даже если какие-то крипта-биржи нас заблокируют, есть десятки других бирж, которые позволят использовать в расчетах некий цифровой актив», – пояснил он.
Кроме того, Безделов отметил, что низкие цены на электроэнергию в России делают процесс майнинга особенно прибыльным.
Ранее инициативу партии «Новые люди» по легализации майнинга в России поддержал вице-премьер Александр Новак, назвав вопрос своевременным.
Латвия зафиксировала прекращение поставок российского газа
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С 1 апреля в Латвию прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России, следует из данных латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.
Газ по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте поставлялся из России стабильно, объем поставок доходил до 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа, передает Delfi.
Отмечается, что на ближайшие дни поставки не запланированы, хотя мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.
Издание указывает, что прекращение поставок газа из России на данный момент якобы никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, так как газ им доставляется из Инчукалнского подземного газохранилища.
В данный момент газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.
При этом ранее в Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов из-за перебоев в поставке щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.
Также газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.
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Выжившие в сбитых вертолетах под Мариуполем украинские силовики дали ценные показания
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Уцелевшие из сбитого российскими военными вертолета под Маруиполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В Сети появились первые кадры с выжившими после падения сбитого вертолета под Мариуполем. Один из уцелевших заявил, что он член националистического батальона «Азов». Его позывной «Одессит».
По его словам, вертолетов было четыре, и на каждом борту было около 16 человек, среди которых члены нацбата «Азов».
Второй выживший после падения сбитого вертолета под Мариуполем заявил, что его позывной «Бельмак». Он является инструктором по воздушно-десантной подготовке. В вертолете он сидел за пулеметом и должен был обеспечивать огневое прикрытие.
«Мы вылетели из аэропорта Днепр, приземлились в каком-то порту. Загрузили ящики и людей», – заявил Бельмак.
Он пояснил, в что в Мариуполь ранним утром прилетели 5 вертолетов – четыре Ми-8 и один Ми-24. Приземлились они в городском порту. Туда вертолетами были доставлены какие-то ящики, видимо с боеприпасами и вооружениями. Обратно вертолеты должны были забрать раненых – всего на борту было 15-16 человек вместе с тремя членами экипажа.
«Были произведены два пуска ПЗРК. Первый, скорее всего, не попал, а второй попал по левому двигателю, что привело к падению вертолета с высоты в районе семи метров», – рассказал выживший в сбитом вертолете инструктор.
Ранее в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина».
До этого в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
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Назван срок поставки гиперзвуковых ракет большой дальности армии США
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Армия США в 2023 году получат на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, первые высокоточные оперативно-тактические ракеты (PrSM), противокорабельные средства средней дальности, сообщил начальник штаба американских сухопутных сил генерал Джеймс Макконвилл.
«Прежде всего мы ожидаем поставки нашей первой гиперзвуковой батареи большой дальности в конце следующего года, в 2023 году. В рамках одной из наших программ мы ожидаем поставку противокорабельных средств средней дальности в 2023 году. Мы ожидаем поступления в войска первых высокоточных оперативно-тактических ракет в 2023 году», – приводит слова американского военачальника ТАСС.
По словам начштаба, сейчас проходят испытания этих типов вооружений, причем ракеты высокомобильные, их можно устанавливать на военно-транспортные самолеты С-17, другую авиацию. «Так они устроены, они не закреплены на одном месте, их можно перемещать. Их можно использовать для сдерживания определенных действий», – сказал Макконвилл.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области. В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую ракету практически невозможно остановить. В Китае применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам назвали «пощечиной» для НАТО.
Арестович: Россия наносит ракетные удары только по военным и инфраструктуре
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Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов – это результат работы украинской ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов за один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
«Бить будут по объектам ВПК, если будут бить, или по инфраструктуре, опять-таки, если будут бить», – заявил Арестович.
По его слвовам ракета может попасть по гражданскому объекту только если она не долетит, например, ее собьют средства ПВО и она в результате упадет на жилой дом.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.
Российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе первого этапа военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев. «Все эти цели были выполнены», – подчеркнул Конашенков.
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Минобороны: Вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером»
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Народная милиция ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» сбила вертолет, на котором пытался эвакуироваться командный состав полка «Азов» из Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполя двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое», – цитирует его ТАСС.
По его словам, второй украинский Ми-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», по данным Минобороны, он находился в одном из сбитых вертолетов.
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Боррель выразил сожаления из-за контрсанкций России
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Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС «сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию России ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», передает ТАСС.
«В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить», – утверждает он.
Вместе с тем сообщество продолжает требовать от России прекращения операции по денацификации и демилитаризации, «немедленного и безусловного» вывода с Украины всех сил и вооружений, а также полного соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны в границах, признанных мировым сообществом.
Параллельно с этим газета El Pais сообщила со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), что ЕС рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода рестрикций.
В частности, среди возможных шагов называется принятие мер в отношении родственников некоторых предпринимателей и компаний, чтобы избежать действий и переводов, направленных на сокрытие их имущества.
ЕК также работает над пятым пакетом антироссийских санкций. Речь идет о «промежуточном пакете», направленном на усиление предыдущих рестрикций, его цель в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций, а также чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв.
По версии газеты, ЕС рассматривает и возможность введения запрета, связанного с экспортом в Россию важных для страны товаров, и принятия мер, связанных с использованием криптовалюты.
Издание указывает, что санкции Запада и конфликт вокруг Украины привели к тому, что торговля Европы с Россией сократилась до четверти объема, предшествующего обострению ситуации. В 2021 году товарооборот составлял 257 млрд евро.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ
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Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», – приводит слова губернатора региона ТАСС.
Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.
Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел
пожар, который охватил
резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов
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Партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», – передает его слова ТАСС.
«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», – сказал Путин.
Глава государства предложил «исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет». «Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», – отметил он.
Путин добавил, что у России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это оперативные, неотложные меры», – заключил президент.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.
Россия обвинила Германию в реализации военно-биологической программы на Украине
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Германия имела собственную военно-биологическую программу на Украине, сообщил постпред России при ООН Геннадий Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.
«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», – сказал Гатилов в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По словам Гатилова, целью германской программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. «Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения», – отметил постпред России при ООН. Гатилов обратил внимание, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Власти США обвинили Россию в «искусственном» укреплении рубля
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд выразила мнение, что российские власти якобы ведут «искусственное накачивание рубля».
«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», – приводит РИА «Новости» мнение сотрудницы Белого дома.
Как сообщила Бедингфилд, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике России.
Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% – до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты попытаются решить свои проблемы за чужой счет и свалить ошибки на Россию, а также заработать на нестабильности в мире.
Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Ахметов посулил Украине «репарации от России»
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил Bloomberg, что Украина якобы получит от России «все репарации в полном объеме».
Ахметов выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме». «SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», – приводит слова Ахметова РИА «Новости».
Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев. Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну.
Ранее в Госдуме предложили конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему денацификация должна избавить Украину от олигархов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил
, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Зеленский лишил званий двух сбежавших с Украины генералов СБУ
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
«У меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказания. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович», – передает ТАСС слова Зеленского в посвященном российской спецоперации видеообращении.
Зеленский также назвал генералов «антигероями».
По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до вторжения не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.
Ранее Зеленский обвинил послов в Марокко и Грузии в провале работы против России.
Напомним, в начале марта Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Однако 15 марта Украина вернула посла в Тбилиси. В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии.
Кадыров потребовал от Байдена увеличить поставки «Джавелинов» на Украину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК «Джавелин» на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам.
«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», – заявил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе.
«Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют двумя-тремя жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие. Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
В четверг Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%, последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». В понедельник глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили дальнейшее освобождение города. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, чтобы «поднять боевой дух ребят, (…), скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий (…), чтобы освободить Мариуполь».
Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил
Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается
с каждым днем.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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МО: Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по просьбе Макрона и Шольца
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Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста», – цитирует ТАСС Мизинцева.
Ранее президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».
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Российский спецназ под Черниговом захватил группу модернизированных украинских танков Т-64
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Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, экипажи противника отошли без сопротивления, следует из опубликованной Минобороны России видеозаписи.
В ролике демонстрируется группа из четырех украинских танков Т-64БВ. В частности, показаны боеприпасы внутри танков, в том числе загруженные в карусель автомата заряжания. Боевые машины не имеют каких-либо видимых повреждений, передает РИА «Новости».
По утверждению российского оборонного ведомства, в отличие от базовых боевых машин эти украинские танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.
«Разведывательной группе была поставлена задача на проведение разведки участка местности автомобильной дороги Чернигов – Гомель. В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64... Экипаж танков не оказал сопротивления – отошли. Данная техника была доставлена в пункт временной дислокации», – рассказал военнослужащий группы спецназа.
Он добавил, что машины были с полным боекомплектом, готовые к применению. По его словам, подразделения российских ВС закрепились на автомобильной дороге на стратегически важном направлении Чернигов – Гомель, что позволило беспрепятственно провозить грузы и военную технику.
Ранее автоматическая винтовка SR25 производства США, собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины, была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе.
Россия начала
военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий
: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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