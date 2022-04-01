Депутат: Поддержка президента сейчас больше, чем во время «русской весны»

«Рост уровня доверия к президенту отражает процесс дальнейшей консолидации российского общества вокруг Владимира Путина перед лицом внешних вызовов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень одобрения деятельности главы государства среди россиян на этой неделе продолжал расти.

«Опрос ВЦИОМ показывает, что большинство россиян приветствуют все недавние решения российских властей в целом, и Путина в частности, которые касаются признания суверенитета ДНР и ЛНР, проведения специальной военной операции на Украине, мер поддержки бизнеса на фоне санкций, а также решения о продаже газа недружественным странам за рубли», – пояснил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко.

«Сила российского государства всегда опиралась на единство нашего многонационального общества – единства народов, населяющих и центр страны, и Поволжье, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Кстати, уровень поддержки президента в обществе даже выше, чем в 2014 году во время «русской весны» или во время выборов в 2018 году», – отметил Ревенко.

Россия сейчас проходит очередной исторический рубеж, демонстрируя при этом общенациональную сплоченность, считает член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.

«После начала нашей операции по защите жителей Донбасса, по ликвидации очагов нацизма, взращенного «майданом» на Украине, Европа начала остервенело дергать всевозможные экономические рычаги, вводить против нас санкции. Главная цель таких действий – заставить Россию уйти с политической арены, чтобы никто не мешал США перестраивать мир по своему усмотрению», – напомнил собеседник.

«Санкционному нажиму такой силы в мире не подвергалась еще ни одна страна. Я задаю себе вопрос: почему на столь сложный вызов россияне отвечают абсолютным спокойствием, почему большинство из них уверены в завтрашнем дне? Ответ прост: люди полностью доверяют своему лидеру. Причем ему верят совершенно разные слои населения. Верит старшее поколение, которое застало 90-е, время полной разрухи и пустых полок. Верит и молодежь, которая знает, что наш президент найдет выход из любой ситуации», – отметил Белоглазов.

Как сообщил в четверг ВЦИОМ, среди россиян за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе этот показатель равнялся 77,9%). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответил 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5 п.п. за неделю).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.