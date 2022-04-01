Переговоры делегаций России и Украины возобновились по видеосвязи

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1 апреля, пятница | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин разрешил платить за аренду и лизинг самолетов в рублях
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Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами.
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Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть.
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ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта?
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Переговоры делегаций России и Украины возобновились по видеосвязи
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Делегации России и Украины возобновили переговоры в формате видеосвязи, сообщил глава представительства российской стороны, помощник президента Владимир Мединский.
«Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на переговорах России с Украиной есть продвижения вперед, в том числе по вопросу внеблокового статуса Украины.
Очный раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. Российская сторона оценила итоги этого раунда как «позитивное движение вперед». Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.
Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Выжившие в сбитых вертолетах под Мариуполем украинские силовики дали ценные показания
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Уцелевшие из сбитого российскими военными вертолета под Маруиполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В Сети появились первые кадры с выжившими после падения сбитого вертолета под Мариуполем. Один из уцелевших заявил, что он член националистического батальона «Азов». Его позывной «Одессит».
По его словам, вертолетов было четыре, и на каждом борту было около 16 человек, среди которых члены нацбата «Азов».
Второй выживший после падения сбитого вертолета под Мариуполем заявил, что его позывной «Бельмак». Он является инструктором по воздушно-десантной подготовке. В вертолете он сидел за пулеметом и должен был обеспечивать огневое прикрытие.
«Мы вылетели из аэропорта Днепр, приземлились в каком-то порту. Загрузили ящики и людей», – заявил Бельмак.
Он пояснил, в что в Мариуполь ранним утром прилетели 5 вертолетов – четыре Ми-8 и один Ми-24. Приземлились они в городском порту. Туда вертолетами были доставлены какие-то ящики, видимо с боеприпасами и вооружениями. Обратно вертолеты должны были забрать раненых – всего на борту было 15-16 человек вместе с тремя членами экипажа.
«Были произведены два пуска ПЗРК. Первый, скорее всего, не попал, а второй попал по левому двигателю, что привело к падению вертолета с высоты в районе семи метров», – рассказал выживший в сбитом вертолете инструктор.
Ранее в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина».
До этого в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
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В Мариуполе ликвидирован замкомандира нацбатальона «Азов» Святослав Паламар
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В ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Паламар был в одном из подбитых ПВО ДНР в четверг вертолетов Ми-8, заявил Безсонов RT.
Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
В Народной милиции ДНР сообщили, что один из вертолетов был сбит подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения Мариуполя, передает РИА «Новости».
На месте падения найдены тела боевиков «Азова». Двое из них выжили, с ними проводятся оперативные мероприятия.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Арестович: Россия наносит ракетные удары только по военным и инфраструктуре
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Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов – это результат работы украинской ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов за один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
«Бить будут по объектам ВПК, если будут бить, или по инфраструктуре, опять-таки, если будут бить», – заявил Арестович.
По его слвовам ракета может попасть по гражданскому объекту только если она не долетит, например, ее собьют средства ПВО и она в результате упадет на жилой дом.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.
Российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе первого этапа военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев. «Все эти цели были выполнены», – подчеркнул Конашенков.
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Минобороны: Вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером»
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Народная милиция ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» сбила вертолет, на котором пытался эвакуироваться командный состав полка «Азов» из Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполя двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое», – цитирует его ТАСС.
По его словам, второй украинский Ми-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», по данным Минобороны, он находился в одном из сбитых вертолетов.
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Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ
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Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», – приводит слова губернатора региона ТАСС.
Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.
Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел
пожар, который охватил
резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
Россия обвинила Германию в реализации военно-биологической программы на Украине
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Германия имела собственную военно-биологическую программу на Украине, сообщил постпред России при ООН Геннадий Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.
«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», – сказал Гатилов в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По словам Гатилова, целью германской программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. «Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения», – отметил постпред России при ООН. Гатилов обратил внимание, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Ахметов посулил Украине «репарации от России»
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил Bloomberg, что Украина якобы получит от России «все репарации в полном объеме».
Ахметов выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме». «SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии», – приводит слова Ахметова РИА «Новости».
Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев. Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну.
Ранее в Госдуме предложили конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему денацификация должна избавить Украину от олигархов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил
, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Зеленский лишил званий двух сбежавших с Украины генералов СБУ
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
«У меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказания. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович», – передает ТАСС слова Зеленского в посвященном российской спецоперации видеообращении.
Зеленский также назвал генералов «антигероями».
По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до вторжения не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.
Ранее Зеленский обвинил послов в Марокко и Грузии в провале работы против России.
Напомним, в начале марта Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Однако 15 марта Украина вернула посла в Тбилиси. В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии.
МО: Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по просьбе Макрона и Шольца
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Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста», – цитирует ТАСС Мизинцева.
Ранее президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».
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Прилепин предложил включить всю Украину в состав России
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Украину необходимо включить в состав Российской Федерации, санкций уже так много, что это уже ни на что не повлияет, заявил российский писатель Захар Прилепин.
«Работы еще очень много предстоит, и она катастрофически тяжелая. Но разумный вариант – он же – самый радикальный и самый безумный. Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть так или иначе вся помещена внутрь России», – сказал Прилепин, передает РИА «Новости».
При этом изнутри России должна произойти «пересборка» этих территорий, вне зависимости от того, получит ли это форму автономии, государственности или чего-либо еще.
«И так уже дошли до очень высоких степеней противостояния с Западом и санкционного давления. Я вас уверяю, что через месяц это уже дойдет до таких степеней, что не будет иметь значения, что мы сделаем. Поэтому – вот вся Украина», – заключил писатель.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
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Кадыров потребовал от Байдена увеличить поставки «Джавелинов» на Украину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК «Джавелин» на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам.
«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», – заявил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе.
«Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют двумя-тремя жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие. Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
В четверг Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%, последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». В понедельник глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили дальнейшее освобождение города. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, чтобы «поднять боевой дух ребят, (…), скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий (…), чтобы освободить Мариуполь».
Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил
Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается
с каждым днем.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Российский спецназ под Черниговом захватил группу модернизированных украинских танков Т-64
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Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, экипажи противника отошли без сопротивления, следует из опубликованной Минобороны России видеозаписи.
В ролике демонстрируется группа из четырех украинских танков Т-64БВ. В частности, показаны боеприпасы внутри танков, в том числе загруженные в карусель автомата заряжания. Боевые машины не имеют каких-либо видимых повреждений, передает РИА «Новости».
По утверждению российского оборонного ведомства, в отличие от базовых боевых машин эти украинские танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.
«Разведывательной группе была поставлена задача на проведение разведки участка местности автомобильной дороги Чернигов – Гомель. В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64... Экипаж танков не оказал сопротивления – отошли. Данная техника была доставлена в пункт временной дислокации», – рассказал военнослужащий группы спецназа.
Он добавил, что машины были с полным боекомплектом, готовые к применению. По его словам, подразделения российских ВС закрепились на автомобильной дороге на стратегически важном направлении Чернигов – Гомель, что позволило беспрепятственно провозить грузы и военную технику.
Ранее автоматическая винтовка SR25 производства США, собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины, была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе.
Россия начала
военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий
: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны показало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине
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Минобороны России располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине, подтверждающей, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины.
«Перед вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», – сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. «Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «...культурной и экономической независимости Украины от России...», что довольно странно для биотехнологической компании», – сказал он.
Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Военный эксперт указал на медийный эффект удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде
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«За целый месяц спецоперации это один из немногих ударов по нашей территории, зато он имеет большое медийное значение», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее два вертолета ВСУ на малых высотах нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде.
«Неудивительно, что этот удар произошел именно сейчас, на фоне перегруппировки войск с северного направления на восточное», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Мы проводим спецоперацию на территории Украины, а они, естественно, отвечают. Тот факт, что украинцы сработали на малых высотах, говорит о том, что у них есть достаточно квалифицированные пилоты. Я не исключаю, что там были иностранцы или иностранные советники, хорошо знакомые с нашей техникой», – пояснил эксперт.
Сивков также отметил, что сам факт того, что системы ПВО не обезвредили вертолеты ВСУ, является серьезным поводом «устроить разнос руководству ПВО». Эксперт уточнил, что при этом не стоит переоценивать саму ситуацию. «За целый месяц ведения боевых действий это один из немногих ударов по нашей территории, зато он имеет большое медийное значение для украинской пропаганды об успехах ВСУ», – обратил внимание собеседник.
Вместе с тем «это, конечно, прокол со стороны наших систем ПВО». «Становится очевидным, что нам необходимо на малых высотах обеспечить радиолокационное поле. Проблема в том, что радиолокационная станция видит цели лишь в пределах радиогоризонта, а учитывая кривизну Земли, возникают некие «дырки», которыми и воспользовался противник», – пояснил он.
Чтобы подобного не повторялось, уверен военный эксперт, российским военным необходимо «вешать над приграничными территориями самолеты радиолокационного дозора». «Они способны обнаружить вертолеты на самых малых высотах», – продолжил собеседник.
«Ну а для украинской стороны, конечно, это мощнейший стимул. Они пытаются показать, что умеют наносить удары и тем самым поднимают моральный дух военнослужащих. Дело в том, что военный ущерб от нанесенных ударов ничтожен, его практически нет. Зато медийный аспект здесь становится ключевым», – резюмировал Сивков.
В пятницу стало известно о том, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.
Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров. Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.
Это не первый инцидент в данном регионе. 24 марта власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».
Кроме того, 30 марта власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов в селе Красный Октябрь. Ранее там раздавались взрывы. Помимо Белгородской области в последнее время фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил
, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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МО: Киев оценивал «Байрактары» для применения биологического оружия над РФ
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Украинские предприятия запрашивали у производителя БПЛА «Байрактар» в Турции возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Предприятие «Мотор Сич» запрашивало у турецких производителей информацию по дооснащению беспилотных летательных аппаратов, сказал Кириллов, передает ТАСС.
«Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета такого БЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации», – пояснил он.
Речь идет о разработке украинскими властями технических средств доставки и применения биологического оружия, которое могло бы применяться против России, подчеркнул Кириллов.
Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявлял, что украинские власти намеревались использовать беспилотники, способные нести и распылять смертельно опасные вещества.
Также Конашенков сообщал, что украинское руководство не исключало возможности использования биологического оружия в отношении жителей Донбасса и России.
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