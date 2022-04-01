Стало известно о еще одном пострадавшем от удара ВСУ предприятии в Белгороде

Здание ООО «Техсапфир» на территории промпарка «Северный» в Белгороде было пробито осколками, повреждены стекла и мониторы, сообщил руководитель предприятия Авак Овагимян.

«Зацепило осколками, скорее всего. Пробило здание корпуса – вплоть до того, что осколки долетели до офисного кабинета, пробили мониторы, стекла. Отрикошетило, скажем так, местами осколками. То, что корпус здания одного из наших производственных помещений... насквозь пробило осколками, это имеется», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель типографии в Белгороде ранее заявил, что ее предприятие было обстреляно с воздуха. Выбиты окна, повреждено оборудование. Юристу удалось спастись, когда перед обстрелом он ушел за кофе.

Овагимян рассказал, что ООО «Техсапфир» расположено напротив этой типографии. Оборудование «особо не пострадало», но производственная линия остановилась, сказал он. Компания занимается производством синтетического сапфира.

Между тем спасатели потушили часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, где произошел пожар после авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины.

В пятницу стало известно о том, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений?