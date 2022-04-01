Минобороны рассказало о сумевших провести ремонт после аварий командирах вертолетов

Минобороны России рассказало о командирах вертолетов Ка-52, сумевших спасти свои машины после полученных боевых повреждений во время проведения спецоперации на Украине.

«Экипажи вертолетов Ка-52 выполняли задачи по нанесению авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов. Полеты проходили на предельно малых высотах. Военные летчики, выполняя поставленные задачи, сумели сохранить вертолеты, получившие повреждения в результате обстрелов. На месте вынужденной посадки они своими силами сумели отремонтировать боевые машины, после чего продолжили выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как объяснили в ведомстве, в результате обстрела один из вертолетов Ка-52 оказался с четырьмя пробоинами в корпусе. Первый двигатель отказал через полторы минуты после обстрела. При заходе на посадку перестал тянуть второй. Самое сильное повреждение получила топливная магистраль. В считанные минуты почти полтонны авиационного керосина вылилось из баков еще летящего Ка-52. Недостаток топлива указала бортовая электроника. «Машина минут пять буквально планировала в направлении позиций Вооруженных сил России, к аэродрому подскока», – рассказали в Минобороны.

Командир Ка-52 объяснил, что единственной целью, которую ставил перед собой экипаж, – дотянуть до своих. «Оставлять машину врагу казалось недопустимым. Вертолет был устойчив, управляем, электроника и механические узлы работали исправно. Но на промежуточном аэродроме стало ясно, что «Аллигатор» без серьезного ремонта не взлетит. Техников и запчасти к линии соприкосновения доставил многоцелевой вертолет Ми-8. Ремонтировать Ка-52 пришлось под минометным обстрелом диверсантов ВСУ», – отметил он.

Командир другого вертолета Ка-52 добавил, что при выполнении боевой задачи одно из попаданий было получено в левый борт его вертолета. Сообщается, что пуля дошла до внутренней части кабины и почти попала командиру в ногу. Инженерно-технический состав полевого аэродрома борт в шутку называет «летающим решетом», а боевая машина при этом продолжает исправно работать.

«Плюс лопасти верхнего несущего винта, можно увидеть, что они были повреждены, но восстановлены нашим инженерно-техническим составом. Боевая способность этой машины не потеряла своих свойств. Попали пули в винт, ничего. Самостоятельно дошли до основного аэродрома, и после ремонта, уже через час, снова были в небе», – рассказал командир экипажа Ка-52.

Накануне в Минобороны сообщили, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.

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