В МИД объяснили отсутствие России на заседании суда ООН в Гааге

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной, ввиду очевидной абсурдности иска Киева.

«В виду очевидной абсурдности украинского иска, явной недостаточности отведённого России времени для формирования ответной позиции, а также по соображениям в том числе и безопасности было принято решение воздержаться от участия в этом заседании суда», – сказала она на брифинге, добавив, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позицией и просьбой удалить это дело из списка суда, передает РИА «Новости».

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Киев в своем заявлении обвиняет Россию «в планировании актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.