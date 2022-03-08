Россиянки назвали самый приятный подарок

Компания Vox populi сформировала рейтинг самых ожидаемых подарков к празднику 8 марта среди женщин, сообщили в пресс-службе компании.

Наиболее приятный и желаемый подарок для большинства женщин – традиционные цветы (36%). Обрадует также денежный подарок или сертификат (28%). Каждая пятая женщина (21%) оценит в качестве подарка на 8 марта билеты на концерт или в театр, романтический ужин в ресторане. Ювелирные украшения смогут порадовать 21% опрошенных женщин.

Парфюмерию, косметику и бижутерию будут рады получить 16% женщин. Но мужчинам нужно быть осторожными, чтобы правильно угадать вкусы и предпочтения в косметике/парфюмерии. Аутсайдеры рейтинга подарков – игрушки, малополезные сувениры, бытовая техника, спиртные напитки, конфеты, деликатесы.

Участниц опроса также спросили, какие подарки они не хотели бы получить. В рейтинге «плохих» подарков уверенное первое место заняли кухонные принадлежности (кастрюли, сковородки, посуда). Нежелательными являются косметика и парфюмерия, также нужно быть осторожнее с бижутерией, ювелирными украшениями – некоторые участницы опроса комментировали, что дарители часто не могу угадать со вкусовыми предпочтениями.

Конфеты и сладкое, на удивление, также порадуют далеко не всех. Скорее вызовут раздражение одежда, белье, обувь. Стоит быть аккуратнее с цветами – на всякий случай не помешает уточнить, как женщина относится к срезанным цветам. Не порадуют «наборы для душа», «сертификаты в хозяйственные магазины», алкоголь.

«Когда-то этот праздник появился как символ достижения равных прав женщин и мужчин в обществе. Сейчас же в глазах населения он больше является праздником всех женщин в целом и событием, когда можно выразить признательность своей супруге, матери или коллеге. Это укрепляет горизонтальные социальные связи в нашем обществе. Международный женский день является вторым крупнейшим праздником в нашей стране. К этому дню покупается огромное количество подарков по самой разной стоимости. При этом, благодаря развитию индустрии впечатлений, все чаще в роли подарков выступают новые впечатления, экстремальный и культурный досуг. Но несмотря на все имеющееся разнообразие подарков, одним из самых частых остаются цветы, и это одна из причин, почему праздник крепко ассоциируется с наступлением весны», – передает официальный сайт Vox populi слова социолога Дмитрий Котова.

Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей Интернета старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами Интернет аудитории. Дата проведения опроса: 2-4 марта 2022 года. Объем выборки – 1200 респондентов, ошибка выборки - 2,8%.

Ранее россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта: они оказались в списке как желанных, так и самых бесполезных подарков.

Напомним, президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины. «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.