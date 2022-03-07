Собчак ответила на обвинения в отъезде из России

Российская телеведущая Ксения Собчак написала ответ на сообщения с обвинениями в «предательстве», она напомнила, что отъезд из страны в России не карается по закону.

«У нас вроде выезды за рубеж не запрещены пока, или я что-то пропустила? Или уехать на неделю = предать Родину?», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить возвращаться в Россию тем, кто покинул ее «в ответственный период».

«Считаю, что нужна технология блокировки возврата «сбежавших гастролеров». Те, кто в ответственное время покидает свою страну, видимо, считают своей Родиной другое государство», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Собчак поясняла, что не собирается эмигрировать, а отправилась в запланированный отпуск с ребенком.

«Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве – приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию», – указывала она.