Эксперт рассказал, какую технику россиянам стоит приобрести сейчас

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7 марта, понедельник | Последнее обновление — 13:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Делегация Украины выехала на переговоры в Белоруссию
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В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт рассказал, какую технику россиянам стоит приобрести сейчас
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Россиянам, запланировавшим приобрести бытовую технику, стоит сделать это сейчас, пока продукция пока реализуется по старым ценам, рассказал инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
По словам эксперта, технику сейчас стоит приобрести, если покупка запланирована и необходима. Также следует поторопиться с покупкой бытовой техники с высокотехнологичными составляющими или той, которую производят концерны из Европы, США и Японии, поскольку существует риск, что они покинут российский рынок, передает агентство «Прайм».
Суверов отметил, что обычные утюги и чайники, скорее всего, в продаже останутся, но могут подорожать на 30-40%.
«Однако нужно понимать, что бытовая техника – не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно», – заключил аналитик.
В Германии предупредили о мировом голоде без российской пшеницы
В связи с тем, что крупные поставщики зерна Россия и Украина оказались отрезаны от мирового рынка, цены на пшеницу вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы. Специалист считает, что в сложившейся ситуации особенно уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока – крупнейшие импортеры зерна, говорится в статье, передает РИА«Новости».
Усугубит кризис, по мнению аналитиков, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы – ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана. Сейчас запасы этих стран находятся на минимальном за девять лет уровне – 57 млн тонн, чего должно хватить миру на 27 дней, а без резервов России и Украины – меньше, чем на три недели.
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Отмечается, что в ноябре 2016 года тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021 года – 165, а в ноябре уже 278, и эта тенденция сохраняется.
В материале также говорится о важности Китая на рынке пшеницы. Запасы страны оцениваются в 131 млн тонн, однако проверить это невозможно, так как в Пекине считают эти данные стратегически важными. Обращается также внимание на то, что в прошлом году власти страны впервые за семь лет подняли закупочные цены на зерно.
За последние два года биржевые цены на пшеницу по фьючерсным контрактам в Европе почти удвоились, а в США выросли в 2,5 раза.
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
До этого в Британии предрекли России победу в санкционной войне с Западом.
Путин назвал условие приостановки операции на Украине
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Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер при этом выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики «проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии».
«При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры», – отметил Путин.
По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве «живого щита» мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.
Ранее Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом.
Актриса Шукшина обратилась к российским военным на Украине
Заслуженная артистка России Мария Шукшина поддержала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.
«Знайте, что мы всем сердцем, всей душою, совестью нашей мы с вами», – сказала она в видеообращении, которое опубликовал «Царьград».
Шукшина также призвала военных не терять силу духа и добавила, что в России «мы каждую минуту говорим о вас».
Ранее российские звезды спорта и эстрады Евгений Плющенко, Олег Газманов и Дмитрий Билан призвали поддержать Россию и пострадавших от санкций паралимпийцев, также в регионах прошел патриотический автопробег в поддержку российской армии.
В поддержку спецоперации на Украине также выступил певец Стас Михайлов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто еще из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
В Европе стремительно подорожал бензин
Стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти, об этом рассказывают местные жители в социальных сетях.
Топливо в Италии стоит уже 1,90 евро, на заправках собираются очереди из водителей, которые в ожидании очередного поднятия цен закупают бензин канистрами. Кроме того, в Италии резко подорожали коммунальные услуг. При этом в соцсетях отмечают, что рост начался еще в январе, однако теперь итальянцы опасаются, что цены снова могут вырасти.
В Германии бензин стоит уже 2 евро (около 240 рублей), в Дания – 1,90 евро, в Ирландии – 1,99 евро. В Латвии и Литве топливо стоит 1,75 и 1,63 евро соответственно.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Глава ДНР рассказал о найденных доказательствах подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым в марте 2022 года
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В штабе «Правового сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) обнаружили ноутбук с данными разведки, лицензионные номера реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке – детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пушилина.
Он заявил, что найденное является прямым доказательством того, что альянс помогал националистам на Украине.
Пушилин заявил, что ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Он сообщил о данных, предоставленных разведкой и пленными, которые сообщили, что наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года.
«Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию – в Крым», – рассказал он.
Глава ДНР показал карту Крыма, на которой были нанесены точками расположение войск.
Плющенко, Газманов и Билан призвали россиян сплотиться и гордиться страной
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Российские звезды спорта и эстрады Евгений Плющенко, Олег Газманов и Дмитрий Билан призвали поддержать Россию и пострадавших от санкций паралимпийцев, также в регионах прошел патриотический автопробег в поддержку российской армии.
«Меня зовут Евгений Плющенко! Я – русский! Я – горжусь тем, что я – РУССКИЙ! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде – Сталинграде. Выступал за Санкт – Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. 4 олимпийские медали в 4 Олимпийских Играх принес нашей родине – России! Русские, идите с поднятой головой во всем мире, и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы – Русские!», – написал Плющенко в своем Instagram.
Поддержал обращение Плющенко к россиянам и Олег Газманов. Он призвал поддержать российских паралимпийцев.
«У нас на олимпиаде отняли флаг гимн и теперь ударили по людям, для которых спорт единственная опора и стимул выжить. Вокруг нас множится злоба и ненависть. История повторяется. Нужно быть вместе, чтобы выстоять!», – написал Газманов в Instagram.
Призвал помнить свои корни и певец Дима Билан.
«Я за общечеловеческие ценности! Я за то, чтобы помнили свои корни! Родина – это где ты родился, это свято, это важно для каждого! Наверное… я надеюсь, в идеальном мире должно быть так . но мы люди, в какой бы ты стране не жил! Я вижу мир 20 лет подряд без остановок – я могу сравнивать! И поверьте у нас потрясающая страна и государство! Прошу ВАС – цените ее! Да, мир – (планета) прекрасна, а Родина – Мать! Родина – МАМА!», – обратился к подписчикам Билан.
Между тем, во многих городах России прошел автопробег в поддержку действий российской армии на Украине.
В Екатеринбурге колонна, в которой насчитывалось около 30 автомобилей, проехала от торгового центра «Дирижабль» до улицы Репина. На некоторых машинах была наклеена буква Z, из окон развевались российские флаги. В автопробеге принял участие известный уральский гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, пишет «Коммерсант».
Патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, состоялся в Краснодаре, в нем приняли участие порядка 80 автомобилей. Автоколонна с флагами РФ проследовала по центральной улице города, на автомобилях нанесены изображения символа «Z», передает ТАСС.
Также к акции присоединились Москва, Тверь, Барнаул, Казань и другие города.
Против вышедшего на награждение с буквой Z на форме российского гимнаста решили возбудить дело
Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме, сообщается на сайте организации.
«FIG подтверждает, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», – приводит РИА «Новости» сообщение FIG.
Куляк в субботу завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.
Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине, так как «Z» – это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в ней.
Ранее российские паралимпийцы, уезжая из олимпийской деревни в Чжанцзякоу, исполнили национальный гимн.
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Участники незаконной акции напали на полицейских в Петербурге
Нападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Шестого марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Несогласованная акция против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины прошла в воскресенье в Петербурге, несмотря на неоднократные предупреждения властей о незаконности этих акций. Правоохранители проводили задержания.
Ранее в Москве автозак с задержанными на незаконной акции попал в ДТП и перевернулся.
Глава минобороны Украины заявил о подготовленном для России «сюрпризе»
Россию ожидает «сюрприз» из-за поставок Украине боеприпасов и оружия, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Он добавил, что в последние три дня уже было доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тыс. касок и бронежилетов.
«Мы «перехватываем» у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное», – добавил Резников.
Ранее американские СМИ сообщили, что руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну.
В Минобороны заявили об уничтожении всей боеспособной авиации Украины
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Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима, только за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета», – цитирует ТАСС Конашенкова. Он также добавил, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.
Кроме того, в Минобороны заявили, что всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.
«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», – заявил Конашенков.
Также Конашенков заявил, что аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице был уничтожен ударом высокоточного оружия ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
Профессора Университета Чикаго потребовали изгнать из вуза за «антиукраинскую идеологию»
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Профессора американского университета, политолога и специалиста по международным отношениям Джона Миршаймера, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США, просят уволить из вуза, обращение поступило от инициативной группы студентов Университета Чикаго.
«Отменить Миршаймера» хотят за «поддержку Путинизма», «антиукраинскую идеологию» и «распространение российской дезинформации», сообщает Telegram-канал «Политообозреватель».
Это случилось после того, как издание The New Yorker опубликовало интервью с Джоном Миршаймером с заголовком «Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине».
Отмечается, что политолог не изменил свое мнение сейчас и продолжает выступать с убеждениями, которых придерживался годами.
«Когда разразился кризис (на Украине в 2014 году), нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию России по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании «большой России» или даже на воссоздании Советского Союза», – говорил эксперт.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – помочь народу Донбасса, который столкнулся с геноцидом, а также демилитаризация Украины.
Западные СМИ рассказали о секретном пути передачи оружия на Украину
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Руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
Милли пронаблюдал лично за поставкой оружия на Украину, на аэродроме он встретился с военными и посмотрел, как проводится транспортировка вооружений, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».
Утверждается, что в последние дни на этом аэродроме, расположение которого не сообщается, число рейсов увеличилось с нескольких до 17 в день.
Представитель Пентагона уточнил, что российские военные не пытались пресечь эти поставки, но есть опасения, что этот канал может быть под прицелом «по мере продолжения наступления».
По этим данным, Киеву отправлена помощь из 14 стран, подавляющая ее часть – из США на сумму 240 млн из 350 млн долларов, выделенных на эти цели. В числе доставленного – «бронебойные» средства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
В Минобороны заявили о планах СБУ и боевиков «Азова» подорвать реактор в Харькове
Служба безопасности Украины (СБУ) и боевики батальона «Азов» собираются подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить Вооруженные силы России в ракетном ударе по экспериментальной ядерной установке, сообщили в Минобороны России.
«СБУ совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков. Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте. СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», – передает сообщение ведомства ТАСС.
По данным Минобороны, «6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы».
На Украине заочно арестовали Тину Канделаки
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Суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки, также ее планируется объявить в международный розыск, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
«В качестве генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине – лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск», – обратилась Венедиктова в Facebook к Канделаки, передает ТАСС.
Она прикрепила к своему сообщению фотокопию обвинительного заключения, из которой следует, что Тине Канделаки украинские власти предъявили обвинение по статье 110, часть 2 Уголовного кодекса страны «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
Ранее украинский суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на целостность Украины и «санкционировал» его доставку в страну.
Также генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Якобы уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.
Михалков отреагировал на «арест»: он удивился мысли о том, что генеральный прокурор Украины предполагает, будто «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».
Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине
Документы, полученные российской стороной подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Он также добавил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США.
По его словам, с началом российской военной спецоперации на Украине украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.
«Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Напомним, в мае 2020 года глава МИД Сергей Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий. Он указывал, что отказ американской стороны поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий.
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