Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников

Средства со счетов чиновников будут изыматься в доход государства, если сумма превышает доход за три года, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, «если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств», передает ТАСС.

Средства могут быть изъяты, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения. Кроме того, прокуратура сможет проверять достоверность представленных чиновником сведений о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Закон предусматривает обращение надзорных органов в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов пояснил газете ВЗГЛЯД, что закон принимается именно сейчас, поскольку раньше не было таких широких возможностей «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег».