Вице-президент Паралимпийского комитета России высказался об отстранении спортсменов

В данный момент наблюдается не просто дисквалификация российских спортсменов на всех уровнях, но и откровенная дискриминация по политическим признакам, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Паралимпийского комитета России Сергей Евсеев.

Евсеев заявил, что в данный момент наблюдается не просто дисквалификация наших спортсменов на всех уровнях, но и откровенная дискриминация по политическим признакам, но действовать тогда нужно по справедливости: «Отстраним и украинских спортсменов, чье руководство попустительствовало геноциду собственного народа на протяжении последних восьми лет. Или у нас весь мир теперь решил объединиться против России, закрыв глаза на процветание нацизма даже у них под носом?».

«Нас, русских, вставших на защиту славян, сегодня за это клеймят и ставят крест на карьере самых выдающихся, самых титулованных спортсменов. Нас, русских, защищающих свою страну и призывающих все эти годы держать военный нейтралитет Украине и наконец-то выполнить условия Минских договоренностей», – подчеркнул он.

Однако, по его словам, «даже если отбросить неопровержимые факты, которые вынуждено втянули Россию в эту войну, мы видим обыкновенный испуг Олимпийского комитета и желание «быть хорошенькими» для неназванных в официальном заявлении комитетов других стран».

«Нашу правоту мы будем отстаивать в международных судах», – заключил он.

Напомним, российские атлеты исполнили гимн России в Паралимпийской деревне после решения об их отстранения от участия в Играх в Пекине. Сборная вернется из Пекина 6 марта.

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