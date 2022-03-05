Эксперт оценил сообщения о возможном запрете поставок техники Samsung

Полной блокады импортной техники в России не будет, но рост цен и дефицит могут последовать, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, комментируя сообщения компании Samsung и Intel о приостановке поставок техники в Россию.

СМИ сообщают, что южнокорейская компания Samsung в связи с геополитической обстановкой в мире приняла решение приостановить поставки всей своей продукции в Россию. Однако источник внутри компании рассказал РИА «Новости», что в ближайшее время Samsung намерен продолжить работу в России в обычном режиме.

«На данный момент нет никакого четкого официального разъяснения. Со стороны компаний Samsung, Intel идет речь о приостановке прямых поставок. Речи о поставках через зарубежных ресейлеров, насколько я понимаю, не шло», – говорит Половников.

Он призывает ни в коем случае не паниковать, технику, скорее всего, по-прежнему можно будет приобрести на территории России. Однако предупредил, что любое ограничение, безусловно, имеет свои последствия.

«Любое ограничение в цепочке поставок провоцирует, во-первых, рост цен. Во-вторых, создает определенный дефицит. Что касается техники с компонентами этих компаний, то, опять же, нужно это выяснять через поставщиков», – делится эксперт.

Кроме того, собеседник не исключает, что детали для ремонта техники этих компаний по-прежнему будут доставляться, например, Китаем. «Мне кажется, что, конечно же полной блокады не будет, но рост цен и дефицит могут быть. Я бы не стал нагнетать», – заключил Половников.

В четверг американская компания Intel заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию в связи с проведением военной спецоперации на Украине, передает ТАСС.