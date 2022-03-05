Украинские войска обстреляли Горловку

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5 марта, суббота | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за случаев дискриминации сограждан
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Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
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Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждёт суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются.
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Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украинские войска обстреляли Горловку
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Украинские войска обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.45.
Ранее в субботу в СЦКК сообщали, что украинские войска в 9.30 обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (нижнее) и Васильевка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров. Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии.
В Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он – в Польше», – написал Володин в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева во Львов, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее.
В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».
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Сатановский: Россия не простит Германии отправки оружия на Украину
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«Германии никто никогда не забудет поставки оружия на Украину. Поэтому то, что сейчас говорит Шольц, не имеет никакого значения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня.
«Они могут принимать в НАТО кого угодно. Это уже совершенно неважно сейчас. Чтобы отправлять оружие на Украину или боевиков ЧВК, Германии ничего не мешает», – считает политолог Евгений Сатановский.
«И если Шольц думает, что кто-нибудь в России когда-нибудь забудет Германии оружие на Украине, то он глубоко ошибается», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас совершенно неважно, что говорят и кто говорит в НАТО. Неважно даже то, что говорят американцы. Военная операция началась, ее надо заканчивать. Если она не закончится на Украине, то ее надо заканчивать там, где заставят военные обстоятельства», – полагает эксперт.
«Но вести операцию надо до того момента, пока безопасность России не будет установлена ее собственными вооруженными силами. А все, что будет этому препятствовать, надо уничтожать», – заключил Сатановский.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, Германия одобрила поставку 2700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии заявила, что государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение, потребовали отвода войск и ввели санкции против российских компаний и банков. Олаф Шольц говорил, что военное вмешательство НАТО в ситуацию было бы ошибкой. На фоне военной операции Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, позднее ее примеру последовали Грузия и Молдавия.
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Жительница Закарпатья о беженцах из Киева: Водку пьют, венгерский не уважают
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Жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
«А теперь поговорим про беженцев… У нас очень тяжелая ситуация в стране и мы тоже были бы рады, чтобы нам помогали. Но мы в Закарпатье стараемся предоставить [беженцам] и бесплатную еду, и жилье, и помогать всем, чем можем от всей души. Что мы получаем взамен?! Я не говорю о всех, но большинство – сидят в барах, цедят водяру…», – выразила возмущение жительница Закарпатья в видеообращении к своим подписчикам.
«Они тут пару дней, а уже хотят нами управлять! Я слышала, что заходили в магазин – а у нас многие говорят по венгерски – я слышала, как они начали говорить мужчине: «Какого х… ты говоришь по венгерски?» Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать?...» – выразила возмущение жительница Закарпатья.
«Мы стараемся помочь, чем можем, а людей еще и не устраивает. Они все жалуются, что их не устраивают условия... Если вы киевляне, то вам что, все не подходит?» – возмутилась девушка.
Ранее в Молдавии пожаловались на беженцев с Украины.
Напомним, в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины за неделю превысило 1 млн человек. Конфликт на Украине спровоцировал волну внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении Украины и предсказал появление миллионов беженцев.
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Российский беспилотник уничтожил пункт «Айдара» в ДНР
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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
Пункт был уничтожен с помощью расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» («Орион»), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В ролике запечатлен полет беспилотника с камеры самого аппарата, работа системы наведения и последовавший авиаудар.
«Орион» («Иноходец») – российский средневысотный БПЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух – земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки БПЛА – до 250 кг.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
Также войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка, продолжено сужение кольца окружения под Мариуполем, взят под контроль завод имени Ленина.
Украинский олигарх найден мертвым в Британии
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В графстве Суррей в Великобритании в своем доме обнаружен мертвым украинский миллиардер Михаил Уотфорд (настоящая фамилия Толстошея).
Полиция Суррея сообщила, что тело 66-летнего олигарха было найдено в понедельник недалеко от Вирджиния-Уотер, между Слау и Уокингом, к западу от Лондона.
«Нам позвонили около полудня в понедельник, 28 февраля, после сообщений об обнаружении тела мужчины по адресу Портнолл Драйв, Вентворт», – сообщили в полиции изданию The Guardian.
Британские правоохранители на данном этапе расследования не считают смерть подозрительной. Журналисты британских СМИ также назвали смерть олигарха «необъяснимой, но не подозрительной».
The Sun предполагает, что душевное состояние Уотфорда могло пошатнуться из-за спецоперации России на Украине, передает «Царьград».
В свою очередь Daily Mail отмечает, что олигарх заработал состояние на нефтяных и газовых доходах и развивал свой бизнес в Британии. При этом с Украины он уехал, сменив фамилию.
Уотфорд приобрел дома на Итон-сквер в Белгравии, в центре Лондона, особняк стоимостью 18 млн фунтов стерлингов в Вирджиния-Уотер, графство Суррей. Рд объектов недвижимости в Вентворте он приобрел недавно.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».
Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Кадыров назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военнослужащим с просьбой вступить в борьбу с националистическими батальонами, и назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом.
Говоря о нацбатальонах, Кадыров обратился к украинским солбатам. «Ребята, мы знаем, что они, как фашисты, стреляют вам в спину, создали заградительные отряды. Разберитесь с ними сами, а лучше оставьте их нам. Вы братья-славяне! Мы хотим, чтобы у ваших матерей всегда были любимые сыновья. Идите домой! Скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше. Не мешайте нам. Мы не остановимся. У нас приказ, у нас джихад», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также обратился к «шайтанам из националистических батальонов», и отметив, что российские войска ищут тех, кто убивал мирных жителей Донбасса и причастен к преступлению в Одессе.
«Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных – тех, кто давал присягу народу Украины», – добавил Кадыров.
Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе. В результате удара более 20 боевиков были уничтожены.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. До этого в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль, сообщали в Народной милиции ДНР.
О боях ВСУ и националистов сообщалось и ранее – в первый день спецоперации.
Стало известно о подрывах мостов на границе Украины и Приднестровья
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На приднестровском участке молдавско-украинской границы подорван железнодорожный мост через реку Кучурган, сообщают СМИ Приднестровья.
«Взрыв зафиксирован на территории Украины вблизи села Павловка (Украина) и поселка Первомайск (Приднестровье) на железнодорожном мосту через реку Кучурган», – цитирует сообщение агентства «Новости Приднестровья» ТАСС.
Взрыв повредил опору моста, теперь сооружение провисло и непригодно к эксплуатации.
Между тем Telegram-канал «Sputnik Молдова» сообщил, что это уже второй случай подрыва моста.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
Российская сторона объявила режим тишины на Украине
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С 10.00 мск российская сторона объявила режим тишины в ряде регионов Украины для открытия гуманитарных коридоров, сообщает Минобороны России.
В министерстве сообщили, что гуманитарные коридоры открываются для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, передает ТАСС.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Ранее Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. В Минобороны России заявляли, что что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.
При этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
Вместе с тем генсек ООН Антониу Гутерреш и Сергей Шойгу договорились усилить гуманитарное взаимодействие по Украине.
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Столтенберг: На Украине не должно быть самолетов и солдат НАТО
Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве», – цитирует его ТАСС.
Столтенберг также добавил, что НАТО не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за ее пределы, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Он подчеркнул, что альянс изучит последствия конфликта на Украине для евроатлантической безопасности.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Столтенберг спрогнозировал развитие ситуации на Украине, отметив, что в ближайшие дни ситуация на Украине будет ухудшаться. Кроме того, по его словам, НАТО не желает конфликта с российской стороной и настаивает на дипломатическом решении украинского конфликта.
В пятницу Минобороны заявило, что Киев почти полностью утратил способность управления администрациями областей и районов Украины.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Блинкен предупредил о последствиях попыток закрыть небо над Украиной
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Соединенные Штаты не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, поскольку такие попытки приведут к войне с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после прошедших в Брюсселе встреч глав МИД стран НАТО и Группы семи (G7).
«Хотя мы [США с союзниками] и делаем все возможное, чтобы предоставить украинцам средства эффективной защиты от России, мы в то же время несем ответственность за то, чтобы война не распространилась за пределы Украины. Единственный способ ввести бесполетную зону – это направить самолеты НАТО в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. И это могло бы привести к полномасштабной войне в Европе. А как ясно дал понять президент Джо Байден, мы не намерены вступать в войну с Россией», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Каждый день мы рассматриваем, что можем предоставить Украине для того, чтобы она могла защитить себя, – сказал госсекретарь США. – Этот вопрос мы обсуждаем буквально на ежедневной основе с украинскими официальными лицами, а также с нашими союзниками и партнерами. Упор делается на то, чтобы все, что мы туда отправляем, могло использоваться эффективно».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев порекомендовал европейским чиновникам следить за речью. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция и Евросоюз якобы не являются сторонами конфликта на Украине.
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Минобороны предупредило о подготовке украинскими националистами провокации в Харькове
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Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных журналистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района, в частном секторе между домами размещены системы залпового огня. Местным жителям (в том числе детям) националисты запрещают покидать свои дома», – заявил представитель ведомства.
Установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских Вооруженных сил, находящихся вне города. Целью провокации, по словам Конашенкова, является вызов ответного огня от российской артиллерии по жилому сектору Харькова.
«Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам», – подчеркнул он.
Ранее Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
До этого в Минобороны отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
«НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
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Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины вертолетами Ка-52
Минобороны России распространило в субботу видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.
«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», – передает РИА «Новости» описание к видео.
Так, в ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. После демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После чего вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
Отмечается, что ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.
Ранее Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
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Политолог: Россия ничего не имеет против флага и герба Украины
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«Россия пришла на Украину не для того, чтобы разрушить ее государственность, культурную и религиозную идентификацию. Мы просто не хотим, чтобы там были нацисты и военная угроза для нашей страны. Поэтому если украинские граждане хотят демонстрировать флаг своей страны – мы ничего не имеем против», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов.
«И на администрациях городов, в которые входит российская армия, тоже вполне уместно оставлять украинские флаги. Пускай они вешают украинский флаг, флаг Евросоюза, флаг США, флаг России. Дело не в этих флагах, а в том, чтобы там не висел, например, флаг ОУН*, УПА*, нацистские флаги, флаги, напоминающие о Гитлере», – подчеркнул собеседник.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи с изображением редких протестующих, машущих украинскими флагами перед российскими военными в украинских городах, которые перешли под контроль Вооруженных сил России.
В этой связи необходимо довести до сведения местных жителей, что российская армия не оккупирует Украину, а освобождает ее от влияния неонацистов и выстроенной ими системы военного и политического контроля. «Жители тех городов Украины, в которые приходят российские Вооруженные силы, видят это своими глазами, – говорит Баширов. – Они видят, что российские военные не разрушают инфраструктуру, не уничтожают мирную жизнь, и что главная ценность для российских солдат и офицеров – жизнь мирных граждан».
«Россия не ставит себе целью уничтожение украинского государства. Мы уничтожаем существующий там режим, принудительно прекращаем его деятельность – в порядке денацификации, – подтвердил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – Функционеры, чиновники, руководители националистических организаций ответят за те преступления, которые они совершили в период нахождения у власти. Те, кто отдавал преступные приказы, те, кто их исполнял, будут наказаны. После этого должен пройти референдум, на котором сам украинский народ примет решение о будущем страны».
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