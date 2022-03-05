Эксперт: Нельзя допускать надругательств над госсимволикой Украины

«Входя в украинские села, российские военные должны уничтожать всю найденную там нацистскую символику. Срывать плакаты, флаги бандеровских движений. Но надругательства над государственной символикой Украины допускать нельзя», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев.

«Желто-голубые флаги Украины и прочую символику следует снимать только в случае, если речь идет о территории ЛДНР, то есть бывших Донецкой и Луганской областей», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. «При этом напомню, что, как правило, наши бойцы не захватывают города и села, а блокируют их и далее работают с местной администрацией. Пусть местные чиновники продолжают руководить территорией, тогда как наши военные просто устанавливают посты – на случай появления противника», – сказал эксперт.

По его словам, российские военные должны заботиться о сохранении гражданской инфраструктуры. «Эти вопросы попадают в их зону ответственности тоже. Вы ведь уже наверняка видели кадры о том, как наши солдаты оказывают украинцам гуманитарную помощь в городах, которые берутся под контроль», – отметил Перенджиев.

«Нужно подчеркивать гуманитарный характер нашей миссии в рамках спецоперации. Мы несем помощь и защиту – не только от бандеровцев, но и от бандитов, которым киевские власти недавно раздали автоматы. Необходимо найти форму политической работы с населением и местными элитами, чтобы планомерно донести до украинцев, что наша задача – денацификация, а не оккупация», – заявил Перенджиев.

«Работа с гражданами – очень тяжелое, кропотливое дело, но у нас есть хороший опыт. В Чечне после 1999 года к нам поначалу большинство жителей плохо относилось, но мы сделали ставку на одного из лидеров чеченского общества – Ахмата Кадырова. Он поначалу, между прочим, тоже воевал против нас, но сейчас его сын сам отправляет бойцов из Чечни на Украину», – напомнил собеседник.

«Убеждать мирных жителей в том, что наша военная миссия – по сути гуманитарная, будет в первые дни тяжело. Думаю, как ни странно решить эту задачу нам «помогут» отряды неонацистов, которые сейчас отступают вглубь Украины с Донбасса. По мере их продвижения через города и села неизбежно будут происходить погромы, и тогда жители центральной Украины начнут понимать, зачем «русские пришли», – чтобы освободить их бандеровцев, вырезающих мирное население», – добавил он.

Перенджиев назвал вопрос общения военных с мирными жителями деликатным, но заметил, что боевые действия в целом не сводятся к «тупой стрельбе» по всем подозрительным целям без разбора. По его мнению, не всегда даже следует первыми вступать в бой с частями ВСУ. «Например, если подразделение украинской армии, завидев наши части, не открывает огонь, значит противник не проявляет агрессии. Значит, и нам нет смысла навязывать ему бой», – считает эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в соцсетях появились ролики с изображением редких протестующих, машущих украинскими флагами перед российскими военными в украинских городах, которые перешли под контроль Вооруженных сил России. Политолог Марат Баширов объяснил, почему дело вовсе не в разных флагах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД