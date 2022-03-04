В Кремле сочли заявление американского сенатора Грэма русофобским припадком Анонсирована встреча Путина с женщинами летного состава авиакомпаний в преддверии 8 марта 4 марта 2022, 16:38 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в субботу посетит авиационный учебный центр ПАО «Аэрофлот», сообщили в пресс-службе Кремля. «В ходе посещения президент в преддверии Международного женского дня встретится с женщинами летного состава российских авиакомпаний, а также осмотрит тренажеры для подготовки летного состава», – передает сообщение ТАСС.



Сейчас в учебно-тренажерном комплексе проводится подготовка специалистов российских авиакомпаний более чем на 20 полнопилотажных и процедурных тренажерах, а также тренажерах по аварийно-спасательной подготовке, указали в Кремле.



В центре ведется подготовка кадров для авиационной отрасли России, в том числе для работы на новейших типах отечественных самолетов.

Посольство России потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине 4 марта 2022, 10:15

Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина. Посольство заявило в Facebook, что оно требует «официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», передает РИА «Новости». По словам посла Анатолия Антонова, заявление сенатора неприемлемо и возмутительно: «Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене». Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся «столь безответственные и непрофессиональные политики». Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет «стране и миру большую услугу». Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Путин подписал указ об обеспечении временных мер по финстабильности России 1 марта 2022, 22:23 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости». Согласно указу со 2 марта запрещен вывоз из России иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов. «Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», – говорится в сообщении. Накануне Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин заявил о продолжении развития России 4 марта 2022, 14:14

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин заявил, что Россия, как бы ни было тяжело, продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране. «Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», – передает ТАСС слова президента на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский». Он сделал акцент на том, что это будет происходить «на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке». По словам Путина, отказ иностранных партнеров от совместных проектов с Россией наносит некоторый ущерб, но поставленные задачи все равно будут решены. «Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз, если кто-то не хочет с нами сотрудничать в единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб и нам. Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации», – сказал Путин. «Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Все равно решим, и больше того, даже в конечном итоге выиграем от этого. Потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи», – подчеркнул президент России. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины 2 марта 2022, 13:12

Фото: Vladimir Zhabrikov/URA.RU/ТАСС

Заявления президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У него уточнили, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану. «Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», – передает слова Пескова РИА «Новости». На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

В течение двух недель

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин предложил Думе ввести статус координирующего государства в ОДКБ при ООН 3 марта 2022, 11:01 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающий введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН. Текст размещен в думской электронной базе. «Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», – говорится в пояснительной записке. Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства». «Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», – указывается в документе. Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе, передает ТАСС. Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин. Путин объяснил Макрону роль неонацистов в политике Киева 3 марта 2022, 16:18 Президент России Владимир Путин по телефону аргументированно объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону существенную роль неонацистов в государственной политике Киева, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее обращение президента Франции к французам <…>, не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего «ложью» то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», – сказано в сообщении. Также Путин «подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины – с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации» Ранее сообщалось, что Макрон также обсудил ситуацию на Украине с президентом Владимиром Зеленским. Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс 3 марта 2022, 00:12

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев. «К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – пояснил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев. «Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник. «Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что Россия «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник. На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

В течение двух недель

В течение месяца

Потребуется более месяца

«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – Россия в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в России – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение». «Допустим, Россия вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев. Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФОМ: Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю вырос до 71% 1 марта 2022, 20:05 Текст: Кристина Цыцура

По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину вырос с 60% до 71%. Так, через несколько дней после признания независимости ДНР и ЛНР – 24 февраля – 71% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину. А до признания республик – 20 февраля – этого мнения придерживались 60%. Число тех, кто скорее не доверяет главе государства снизилось за это время с 29% до 18 %. Скорее хорошо работу Путина на посту президента России оценивает 71%, скорее плохо - 15%. 20 февраля позитивно работу главы государства оценивали 64% россиян, критически - 21%. Опрос проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, участвовали 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Путин заявил, что горд быть частью сильного многонационального народа России 3 марта 2022, 21:14

Фото: Андрей Горшков/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего и сильного народа России. «Я – русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня – Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я – лакец, я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», – цитирует его ТАСС. Глава заявил, что нельзя перечислить все 300 национальных и этнических групп России, он горд быть часть «могучего, сильного, многонационального народа». «Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера», – добавил глава государства.



Эти слова Путин произнес на совещании с постоянными членами Совета безопасности после того, как Эти слова Путин произнес на совещании с постоянными членами Совета безопасности после того, как объявил о подписании указа о присвоении звания Героя России старшему лейтенанту Воздушно-десантных войск Нурмагомеду Гаджимагомедову. Путин поздравил Горбачева с 91-летием 2 марта 2022, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 91-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. «Вы прошли большой, насыщенный жизненный путь, по праву снискали высокий авторитет и признание. Отрадно, что сегодня ваша многогранная работа содействует реализации востребованных социальных, просветительских, благотворительных проектов, развитию международного гуманитарного сотрудничества», – отметил Путин в поздравлении Горбачеву. Он пожелал имениннику здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Михаил Горбачев – российский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991) и лауреат Нобелевской премии мира (1990). США объяснили решение не повышать уровень готовности ядерных сил 3 марта 2022, 19:50 Текст: Кристина Цыцура

США не будут повышать уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие применять нельзя, что является тезисом и подтверждено в контактах США И России, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд. «Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично», – сказала Нуланд в эфире Youtube-канала «Эхо Москвы», передает РИА «Новости». Высказывание Владимир Путина по поводу ядерного оружия, она назвала «весьма нерациональным», напомнив, что США и Россия имеют уникальные обязательства перед миром. По ее слова, цель США – успокоить ситуацию, чтобы не поднимать уровень безопасности. Поэтому были отложены собственные ядерные учения, которые проводятся раз в году. Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России 2 марта 2022, 15:14 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию в России IT-отрасли, согласно документу работники аккредитованных организаций будут получать отсрочку от призыва. «Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ», – сообщается в указе. Согласно тексту документа, он подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Также в России упростят трудоустройство и получение вида на жительство для иностранцев, приходящих на работу IT-отрасль, передает ТАСС со ссылкой на указ. «Правительству РФ принять меры, направленные на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида на жительство», – говорится в документе. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года. Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года. Сотрудники смогу оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. Макрон обсудил по телефону ситуацию на Украине с Путиным и Зеленским 3 марта 2022, 15:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент Франции Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, а затем с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFMTV. Разговор с Путиным продолжался полтора часа, сообщают СМИ. По данным AFP, после беседы с главой российского государства Макрон поговорил с Зеленским, передает РИА «Новости». «Президент республики и его российский коллега говорили сегодня утром в течение полутора часов», — рассказал Кастекс в эфире телеканала «Тэ-эф-1». «Макрон и Путин затронули, в частности, гуманитарные вопросы», — отметил премьер, сообщает ТАСС. В предыдущем разговоре 28 февраля Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности. Путин призвал Макрона поучаствовать в эвакуации иностранцев на Украине 3 марта 2022, 16:34 Текст: Алексей Дегтярёв

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора призвал французского коллегу Эммануэля Макрона поучаствовать в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан, сообщила пресс-служба Кремля. «Подтверждена готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что Путин призвал Макрона подключиться к обеспечению безопасной эвакуации из Украины иностранных граждан. При этом российский лидер сообщил о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики удерживают в заложниках. «Эмманюэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством», – отмечается в сообщении. Также Путин акцентировал внимание на том, что ВС России делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан. «Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», – подчеркнули в Кремле. Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах. До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. Путин обсудил с Мадуро ситуацию на Украине 1 марта 2022, 19:56 Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации. «Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания российско-венесуэльского стратегического партнёрства, ход реализации совместных проектов», – сказано в сообщении. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.