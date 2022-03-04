Авиаэксперт объяснил, почему самолетам S7 грозит арест за границей

Примерно треть российского магистрального парка спокойно может летать за границу, так эти лайнеры не принадлежат европейским лизинговым компаниям, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя заявление авиаперевозчика S7 Airlines о прекращении полетов за границу.

Российская авиакомпания S7 Airlines заявила, что с 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат стоимости билета после получения соответствующего смс-сообщения, а находящимся за границей туристам помогают вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров.

«На сегодняшний день те самолеты, которые принадлежат европейским лизингодателям, могут быть задержаны в иностранных аэропортах, потому что эти компании разослали информацию, что они отзывают свои самолеты. По закону, они действительно могут быть задержаны», – говорит Гусаров.

Летать на таких самолетах за рубеж невозможно, продолжает специалист, поэтому авиакомпания S7 приняла решение осуществлять перевозки только внутри страны, чтобы не потерять имеющийся авиапарк.

«Но это не касается всех авиакомпаний – примерно треть магистрального парка спокойно может летать за границу. Просто у S7 так сложилось. И другие авиакомпании, у которых есть риск задержания самолетов, свои за рубеж не отправляют. Так что пока все работает в относительно штатном режиме: по России и за рубеж самолеты летают», – делится эксперт.

При этом он отмечает, что основная направленность авиакомпании S7 – внутренние перевозки, поэтому ситуация не такая губительная, как кажется на первый взгляд.

Кроме того, собеседник объясняет, что несмотря на то, что практически весь авиапарк России состоит из взятых в лизинг самолетов, не все находятся под риском ареста за рубежом. «Самолеты в данный момент отозвали только европейские лизингодатели, но у нас есть еще американские, азиатские, а эти страны таких решений не принимали. Поэтому пока речь идет только о европейских самолетах. Но риск остановки полетов есть для всего нашего парка, потому что принято решение и о прекращении технического обслуживания и поставок запчастей», – предупреждает Гусаров.

При этом эксперт подчеркивает, что сами лизинговые компании не спешат забирать из России свои самолеты, ссылаясь на закрытое воздушное пространство. Однако в действительности они это делают из-за того, что сами рискуют обанкротиться.

«Ну, а пока они тянут время, мы можем летать. Причин для паники нет. Месяц или два–три мы сможем летать на этих самолетах, но внутри страны. За рубеж нам тоже пока есть на чем летать. И то, что мы якобы не можем в Европу летать не правда – можем, только не прямыми рейсами, а через Стамбул, пересаживаясь на турецкие авиакомпании. Так что для тех, у кого есть виза, Европа не закрыта», – рассуждает авиаэксперт, добавляя, что в крайнем случае путешествовать также можно и зарубежными авиакомпаниями.

Ранее в S7 Airlines сообщили о сокращении международных рейсов в связи с арестом самолета в Ереване.