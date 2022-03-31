Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет

В России с 1 апреля начнутся выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации», – сообщается в указе.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин в марте сообщал, что в мае начнутся выплаты на детей от восьми до 16 лет, их планируется зачислять за период с 1 апреля.

Ранее президент России предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Путин заявил также, что российское руководство создаст единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет.