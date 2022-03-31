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31 марта, четверг | Последнее обновление — 17:32 | vz.ru
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МО: В результате спецоперации прекращена деятельность пяти киевских биолабораторий
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Спецоперация российских вооруженных сил на Украине позволила прекратить деятельность пяти киевских биолабораторий, которые проводили работы с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Важным результатом спецоперации российских вооруженных сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий, в которых проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней», – цитирует его ТАСС.
По словам начальника войск РХБЗ, часть коллекции была вывезена в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля.
Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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США и ЕС обсудили «изоляцию» России
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.
США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.
США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.
Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств.
Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Зеленский обвинил послов в Марокко и Грузии в провале работы против России
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Украинским послам следует искать другую работу, если страны, в которые они направлены, не поддерживают санкции против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту». Он сообщил, что «подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко». Кроме того, «возвращен посол из Грузии». Зеленский сказал, что если «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса», то дипломаты могут «искать другую работу». Зеленский добавил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале марта Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Однако 15 марта Украина вернула посла в Тбилиси. В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии.
Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ под Киевом
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Военнослужащие Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника СБУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там отметили, что при досмотре его места проживания обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС, а также свыше 240 патронов различного калибра.
«Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области», – заключили в Росгвардии.
Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что украинские силовики пытались замести следы тайной тюрьмы аэропорта Мариуполя, выкапывая захоронения погибших арестантов.
Напомним, 25 марта сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России. У задержанного Андрея Рудася имеются гражданства Украины и Польши, по заданию СБУ он «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима».
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Силы ДНР уничтожили два украинских вертолета под Мариуполем
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Уничтожены еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Согласно информации, силы ПВО ДНР уже уничтожили в четверг два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов.
«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняются», – передает ТАСС его слова.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.
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Минобороны: Установлены лица, участвовавшие в создании биооружия на Украине
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Выявлены участвовавшие в создании компонентов биологического оружия на Украине лица, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Этими лицами оказались начальники подразделений и сотрудники Минобороны США и основных компаний-подрядчиков ведомства. «Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», – сказал представитель министерства.
Он отметил, что полученные Минобороны документы говорят о том, что Киев планировал применять беспилотники для распыления смертельно опасных веществ.
«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», – подчеркнул Конашенков.
Минобороны продолжит изучать полученные от сотрудников украинских биологических лабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине
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Решение США вывести корабли американских ВМС из Черного моря вызвано событиями на Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как пояснил Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить», когда США пришли к выводу, что «вторжение становится неминуемым». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море». «Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Он также заверил, что США не согласятся с тем, чтобы Россия по итогам подписания мирного соглашения с Украиной получила контроль над Донбассом: «Нет, вовсе нет. Мы с самого начала заявляли, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть соблюдены». Он подтвердил, что любые договоренности России и Украины касаются только этих двух стран, а «США не вмешиваются в данный мирный процесс». Однако, как заявили в Пентагоне, США «всегда заявляли, что суверенитет и целостность Украины нужно уважать». Вашингтон «не согласится с тем, чтобы Россия получила кусок украинской территории».
По словам Кирби военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, но «русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали». При этом Кирби отметил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая. Кроме того, он прокомментировал сообщения о пытках российских военнослужащих на Украине: «Я могу сказать, что вопросы есть, и мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям». Кирби отказался говорить о контактах с украинскими властями по этому поводу.
США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил Кирби. На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: «Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
ДНР объявила оставшихся в Мариуполе украинских силовиков преступниками
Украинские силовики, которые остаются в Мариуполе – преступники, коридор для выхода из города им не дадут, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что «им уже было сделано такое предложение, они отказались». Теперь «они, считается, уже не боевики, они являются преступниками». «Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов: «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш». Минобороны России сообщало, что в подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой.
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Пушилин рассказал, где сконцентрированы остатки нацбатальонов в Мариуполе
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Украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Центральные районы [Мариуполя] уже отрабатываются нашими подразделениями. Основная концентрация [националистических батальонов] – на трех заводах. Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов. Я говорю про «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных жителей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой является демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.
В Минобороны раскрыли цели первого этапа спецоперации на Украине
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В ходе первого этапа военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, планировалось сковать противника на поле боя и без штурма городов (во избежание потерь среди гражданских) «нанести поражение, которое не позволило бы им использовать силы на главном направлении российских действий – в Донбассе», передает РИА «Новости».
«Все эти цели были выполнены», – подчеркнул Конашенков.
«Одновременно российская армия решала другую задачу – в отсутствие притока свежих сил противника с запада и из центра Украины создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса», – сообщил представитель Минобороны.
Для этого, по его словам, «проводилась и продолжается постоянное целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет укреплений, взяты под полный контроль основные линии коммуникаций и снабжения, уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников».
«Таким образом, все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, цель перегруппировки российских войск – активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», – сказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
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Российские войска закрепились на выгодном рубеже западнее Угледара
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Подразделения ВС России в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива и закрепились на выгодном рубеже, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что подразделения ВС, «продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже, продвижение за сутки составило шесть километров», передает ТАСС.
Поселок Золотая Нива находится на западе территории ДНР, в около 20 км от границы с Запорожской областью Украины. С позиций в Золотой Ниве открывается оперативный простор для наступления на север в сторону Курахово.
Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.
Подразделения Луганской народной республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой на окраине населенного пункта Кременная.
Ранее сообщалось, что топливные базы в четырех городах Украины были уничтожены крылатыми ракетами. Также в Минобороны раскрыли цели первого этапа спецоперации на Украине.
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Минобороны объявило о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях
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Российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Эта перегруппировка проводится в плановом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Целью перегруппировки российских Вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Все основные задачи вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены, указал представитель министерства.
Он пояснил, что в ходе первого этапа спецоперации планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев.
План заключался в сковывании ВСУ на поле боя без штурмов городов, чтобы избежать потерь среди гражданских, в нанесении такого поражения, которое не позволило бы ВСУ использовать силы на главном направлении действий ВС России – на Донбассе. «Все эти цели были выполнены», - подчеркнул Конашенков.
Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
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Лавров: Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены
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Прогрессом на переговорах можно назвать подтверждение украинской стороной необходимости обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины, а также понимание Киевом того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», – цитирует его ТАСС.
В ходе переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.
США не решились вводить санкции против «Лаборатории Касперского»
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Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг, пишут СМИ.
Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США сообщает, что Совет нацбезопасности Белого дома велел подготовить санкции, но ряд специализирующихся на разработке санкций экспертов минфина выразили обеспокоенность относительно последствий, передает РИА «Новости».
В минфине отметили, что продукцию компании используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций». Также WSJ пишет, что «ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО».
Сейчас идея санкций против «Лаборатории Касперского» отложена. Белый дом рассматривает варианты «еще более болезненных последствий для российской экономики», пишет издание.
Напомним, Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США».
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МО: «Летучие эскадроны смерти» националистов обстреливают жилые дома в Харькове
Националисты на «бандер-мобилях» ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам в Харькове, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандер-мобили», разъезжают по улицам города [Харькова] и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам», – цитирует его ТАСС.
Он также заявил, что жители Харькова заблокированы в городе и не могут выехать по гуманитарным коридорам.
«Жители города [Харькова] заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита, выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов», – сказал Мизинцев.
Напомним, вооруженные силы Украины организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит», пишет американская газета Washington Post.
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Кадыров: Мариуполь освобожден на 90–95%
Мариуполь уже на 90–95% освобожден от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в Telegram, что «Мариуполь уже на 90–95% освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов». По его словам, «на свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь». Как пояснил глава Чечни, «последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». Он заверил, что «и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими».
Напомним, Кадыров посетил Мариуполь. Он сказал, что принял решение нанести неожиданный визит в город, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских Вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.
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