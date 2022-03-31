Эксперт: Все ключевые вопросы между Россией и Украиной решаются сейчас на поле боя

«Российско-украинские контакты в любом случае нужно продолжать, ведь такой формат дает возможность перейти к дальнейшим шагам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя ход переговорного процесса между Москвой и Киевом.

«Все ключевые вопросы все-таки решаются сейчас на поле боя, а не за столом переговоров. А дальше возникает вопрос – как закончится спецоперация, где будет найдена точка равновесия», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

При этом эксперт отметил, что, российско-украинские переговоры в любом случае нужно продолжать, ведь такой формат «дает возможность перейти к дальнейшим шагам». Минченко подчеркнул – хотя в адрес главы нашей делегации Владимира Мединского и звучала критика «за его выступление после стамбульского раунда переговоров, но он сказал одну важную вещь – о технологии переговорного процесса».

«Сначала готовится договор, затем его парафируют – то есть предварительно подписывают министры иностранных дел, потом происходит встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины. То есть, как минимум, есть какой-то понятный протокол взаимодействия, потому что до этого украинская сторона требовала встречи Путина и Зеленского без всяких предварительных условий», – подчеркнул собеседник.

В то же время Минченко считает, что общественно-политический климат в России и на Украине таков, что «какой-то компромисс будет восприниматься проблематично» – что осложняет ход переговоров. «Должно все-таки что-то произойти, чтобы общественное мнение на Украине и в России признало те договоренности, которые могут быть приняты», – подытожил Минченко.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены. «Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса», – также отметил министр.

Однако уже спустя несколько часов Киев опроверг этот тезис словами президента Владимира Зеленского, который заявил, что переговорный процесс – «это пока только слова». Кроме того, он подчеркнул, что Киев не намерен «ничего отдавать».

По мнению политолога Марата Баширова, переговоры должны продолжаться хотя бы по той причине, что на них обсуждаются гуманитарные вопросы и обмен пленных. Кроме того, это демонстрация готовности России искать компромиссы.

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