Генерал МВД: В нападении на находящегося под госзащитой прокурора могло не быть вины охраны

Нападение на находящегося под федеральной охраной прокурора как по вине охраны, та и по вине самого охраняемого лица, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя инцидент с нападением полковника МВД на судью и гособвинителя Генпрокуратуры.

После проверки обстоятельств произошедшего в столичном ресторане конфликта между полковником главного управления на транспорте МВД Романом Ромашином, подмосковным федеральным судьей Дмитрием Ганусом и его супругой, гособвинителем Генпрокуратуры Марией Семененко, столичное управление СК возбудило два уголовных дела, одно из которых в отношении сотрудников ОМОНа Росгвардии, охранявших Семененко, а второе, предположительно, в отношении Ромашина. Мария Семененко участвовала во множестве наиболее резонансных процессов, поэтому она уже длительное время находится под госзащитой.

«До середины 90-х годов представить себе сотрудника полиции, пришедшего в ресторан и отмечающего там что-то, было фактически невозможным. Рестораны в основном были местом посещение торговцев с рынка, криминальных авторитетов и так далее. За последние десятилетия рестораны стали местами вполне естественного пребывания разных людей, туда могут прийти представители разных сословий», – говорит Ворожцов.

В связи с этим, продолжает собеседник, требовать, чтобы представители каких-либо профессий не приходили отдыхать в рестораны, невозможно. Другое дело, что каждый из них должен помнить, что это общественное место, правила поведения в котором необходимо соблюдать, какого высокого чина не был бы человек. Если посетитель нарушает требования закона, а тем более нападает на других граждан в заведении, то он обязан понести за это соответствующее наказание.

«С социальной точки зрения, в этом конфликте я ничего экстраординарного не вижу. Речь идет только о моральной и правовой оценке действий конкретных людей. В случае подтверждения вины полковника МВД, наказание будет определяться по результатам проверки, которая явно будет проведена по произошедшей ситуации. Если по итогу проверки будут выявлены признаки нарушения кем-то из участников данного конфликта, то в отношении них будут применены меры административного или уголовного преследования», – рассуждает эксперт.

Он подчеркивает, что данным вопросом должен заниматься дознаватель, который непосредственно работает с этими материалами.

«Что касается возбуждения уголовного дела в отношении охраны гособвинителя, то здесь встает вопрос о профессиональности данных сотрудников. Поскольку Семененко получила травмы, хотя на сотрудников ОМОН была возложена задача ее защиты, то возникают вопросы к их профессионализму. Либо, охраняемое лицо приняло решение о том, чтобы охрана действовала на дистанции или оставила ее на некоторое время. В таком случае вопросы возникают к самому охраняемому лицу. Тут надо смотреть на степень ответственности каждой из сторон», – заключил Ворожцов.

Напомним, 25 марта в московском ресторане La Provincia произошел конфликт, участниками которого стали Ромашин, Ганус и Семененко. По данным СМИ, полковник полиции сначала оскорбил судью и его жену, затем напал на них. Сообщается, что результате конфликта Ганус и Семененко получили травмы.