«Новые люди» рассказали о расширении программы туристического кешбэка на Дальнем Востоке

На круглом столе с министрами по туризму 11 регионов Дальневосточного федерального округа обсудили расширение программы кешбэка и обнулении НДС для гостиниц в регионе, совещание проводилось под руководством главы думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаева, депутата от «Новых людей».

Министры подняли вопрос об увеличении туристического кешбэка на Дальнем Востоке. Тарбаев рассказал, что на расширение этой программы уже выделяют дополнительные средства, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Туристический кешбэк позволил во время пандемии перенаправить часть турпотока на внутренний рынок и поддержать малых и средних предпринимателей. В этом году планировали, что программа будет работать исключительно в низкий сезон. Но чтобы дополнительно поддержать отрасль и наших туристов, ее распространили и на высокий сезон. На это правительство выделит дополнительный бюджет», – отметил глава комитета по туризму.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС до 0% для гостиничной отрасли.

«Мы ранее неоднократно предлагали эту инициативу. Она очень поддержит туристическую индустрию в ближайшие несколько лет. На пять лет ставка НДС для гостиничного бизнеса будет 0%. Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 года», – рассказал Тарбаев.

Он отметил, что до 2024 года правительство направит на развитие инфраструктуры Дальнего Востока 120 млрд рублей. В сочетании с грантами на развитие бизнеса и льготами для новых и существующих гостиниц это поможет раскрыть туристический потенциал регионов ДФО, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.