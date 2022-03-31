Герой России назвал спекуляцией заявления об отправке срочников на Украину

«В 80-е годы, к примеру, 18-летние парни были совсем другие, они были взрослее. Сейчас многое изменилось, это не хорошо и не плохо, но они еще дети. Их туда никто не отправит», – сказал газете ВЗГЛЯД Герой Российской Федерации Александр Копылов. Ранее президент России подписал указ о весеннем призыве.

«Предположения разных СМИ, в том числе из недружественных государств, о том, что призывников могут отправить для участия в спецоперации на Украине, является самой настоящей спекуляцией. Против нас ведется информационная война, и это одно из проявлений», – рассказал Копылов.

Более того, эти заявления выглядят полностью абсурдными, учитывая характер спецоперации и необходимость задействования в ней профессиональных военных. «Там есть реальные фронты, фланги, наступления, танки, ракеты, там даже стрелковое оружие особо не применяется. Все по-взрослому, по-настоящему. Поэтому никто не будет туда отправлять фактически детей, юных и необученных», – пояснил эксперт.

«Другое дело, когда относительно молодой человек, который отслужил и обучен, идет защищать Родину. Это нормально, это правильно. Родина вложила в него знания, дала образование, и мужчина должен ее защищать», – добавил Копылов.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы Российской Федерации. «Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 апреля 2022 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», – передает РИА «Новости» текст документа.

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