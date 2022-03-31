Еврокомиссия подтвердила обыски в газовых компаниях в Германии

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31 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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В чем секрет чудесного укрепления рубля

Рубль может вернуться к 75-80 за доллар Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль за последний месяц с небольшим пережил небывалые колебания. Сначала он достиг 120 рублей за доллар, а потом вернулся почти к изначальной позиции в 83 рубля. За этим экономическим чудом стоит тонкое и четкое управление финансовой системой, по которой Запад нанес беспрецедентный удар. Но что будет с рублем дальше? Подробности...
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Южная Осетия начинает парад присоединений к России

Южная Осетия почувствует себя в полной безопасности только тогда, когда станет частью России REUTERS/Sergei Karpukhin
Южная Осетия должна войти в состав России. С таким заявлением выступил глава республики Анатолий Бибилов. В российском парламенте инициативу поддержали. Но для соблюдения юридических норм республика должна провести референдум. Когда у России может появиться новый регион или даже несколько? Идею аналогичных референдумов обсуждают в руководстве ДНР и ЛНР. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Запрет православия на Украине поможет спецоперации

Власть, объявившая церкви войну на уничтожение, есть власть бесовская Артем Геодакян/ТАСС
Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных верующих страны. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество – отнять, включая храмы и монастыри с тысячелетней историей. Однако последствия этого украинской власти вряд ли понравятся. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Запад боится к счастью для себя и всего человечества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мы привыкли к тому, что страх – это какое-то негативное чувство. К тому, что он «убивает разум». Но в международных отношениях все совсем по-другому. Десятилетиями страх помогал миру выжить – и помогает сейчас. Подробности...

Какая культурка, такая и эмиграция

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы обойдемся без отмен и запретов. Просто они начнут перед нами плясать, как раньше. А мы отвернемся. Потому что повзрослели и нам больше неинтересно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Личная просьба Трампа к Путину

Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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    На каких автомобилях будут ездить россияне

    «коллективный Зеленский»


    Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

    переговоры в стамбуле


    Россия сделала два шага к миру

    биологическое оружие


    Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского

    переход на «газорубль»


    Три газовых сценария для Европы

    захват воображения


    Валерий Коровин: Как возникли информационные войны

    культурная элита


    Игорь Мальцев: Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

    шахматный цугцванг


    Александр Бобров: Киев затягивает безвыигрышную партию

    на ваш взгляд


    Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?

    Еврокомиссия подтвердила обыски в газовых компаниях в Германии

    31 марта 2022, 12:08

    Текст: Елизавета Булкина

    В газовых компаниях в Германии в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции 29 марта прошли обыски, эту информацию подтвердила Еврокомиссия.

    «29 марта Еврокомиссия провела необъявленные инспекции в зданиях нескольких компаний в Германии, занимающихся поставками, транспортировкой и складированием природного газа», – цитирует заявление ЕК ТАСС.

    В Еврокомиссии выразили озабоченность тем, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, запрещающие злоупотребление доминирующими позициями на рынке».

    При этом названия компаний не уточняются.

    Между тем ранее европейские СМИ сообщили, что обыски в Германии проходили на дочерних компаниях Газпрома. Сообщалось, что целью проверок было установить роль компании в подорожании газа на территории Европы.

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    В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ

    30 марта 2022, 14:48

    Текст: Наталья Ануфриева

    Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.

    Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».

    «Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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    Коментарии (12)
    Германия заявила об отказе стран G7 платить за энергоресурсы в рублях
    		    28 марта 2022, 15:42
    Фото: PavloGonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях, заявил министр энергетики Германии Петер Альтмайер.

    «Министр энергетики Германии заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях», – цитирует сообщение Associated Press РИА «Новости».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.

    Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.

    Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (71)
    Глава концерна E.ON назвал срок отказа Германии от российского газа
    		    29 марта 2022, 06:58
    Фото: www.gazprom.ru
    Текст: Антон Никитин

    Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа с целью отказа от поставок российского голубого топлива, выразил мнение генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в эфире телеканала ARD.

    «По нашим оценкам, на это потребуется три года», – приводит мнение главы концерна E.ON ТАСС. При этом он добавил, что без импорта газа из России экономика ФРГ понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». Гендиректор E.ON подчеркнул, что отказ от поставок российских нефти и угля может произойти быстрее. «С нефтью это может случиться через год, с углем, может быть, даже быстрее», – констатировал Бирнбаум, уточнив, что с природным газом, однако, это займет больше времени.

    Таким образом, он считает нецелесообразным прекращать импорт энергоносителей из РФ. Кроме того, Бирнбаум предупредил о риске возникновения дефицита из-за нехватки компонентов в различных отраслях промышленности в том случае, если поставки энергоресурсов из России будут прекращены. В качестве примера гендиректор германского энергоконцерна привел возможный недостаток комплектующих в автомобильной промышленности.

    Накануне президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе превысили 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

    23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

    Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против резкого отказа от российских энергоресурсов. При этом он заявил, что Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.

    Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.

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    Коментарии (63)
    В Кремле указали на последствия отказа ЕС платить за газ в рублях
    		    29 марта 2022, 08:28
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза (ЕС) платить за него в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью PBS, что «мы не будем заниматься благотворительностью, посылать газ бесплатно в Западную Европу», передает РИА «Новости».

    На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, пресс-секретарь президента ответил: «Нет оплаты – нет газа».

    При этом он отметил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.

    Ранее Песков заявлял, что модальности оплаты российского газа в рублях прорабатываются.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

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    Коментарии (57)
    В Германии рассказали о готовности ко всем сценариям приостановки поставок газа из России

    28 марта 2022, 15:59

    Текст: Ольга Иванова

    Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России, в том числе к варианту, при котором Москва остановит поставки в одностороннем порядке, заявил на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

    «Мы подготовлены ко всем сценариям (развития ситуации), и не только со вчерашнего дня, правительство ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем, чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», – приводит его слова ТАСС. Хабек подчеркнул стремление Берлина «постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля».

    В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.

    Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.

    Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.

    Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.

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    Коментарии (70)
    Медведев назвал лучшие способы оставить Европу без газа
    		    30 марта 2022, 20:56
    Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа.

    Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.

    «Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», – написал он в Telegram-канале.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

    Коментарии (29)
    Ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой

    30 марта 2022, 01:56

    Текст: Антон Антонов

    В Германии возникла угроза остановки сталелитейного, химического и бумажного производств из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России, сообщили крупнейшие промышленные союзы страны.

    Президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис заявил, что «взрывные цены на энергоносители, но прежде всего, возможное эмбарго на поставки газа сильно ударят по энергоемкой промышленности», передает «Говорит Москва» со ссылкой на Bloomberg.

    Среди последствий сбоя в работе предприятий Вассилиадис перечислил сокращение рабочего времени сотрудников и рабочих мест, коллапс в производствах в Европе – все это будет иметь глобальные последствия, пишет Forbes.

    Сообщается, что крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если прекратятся поставки энергоресурсов из России.

    Bloomberg указывает, что Германия покупает свыше половины импорта российского топлива. По данным федерального статистического управления страны, в январе Россия заработала около 3 млрд евро от экспорта энергоносителей в Германию.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется. Глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа с целью отказа от поставок российского голубого топлива.

    23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

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    Коментарии (14)
    В Кремле ответили на вопрос о сроках начала оплаты газа в рублях
    		    30 марта 2022, 13:33
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Оплата российского газа другими странами в рублях не начнется 31 марта, поскольку это более растянутый процесс, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, абсолютно. Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс», – передает его слова РИА «Новости»

    «Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», – пояснил Песков.

    Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы. 

    Коментарии (71)
    Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях

    30 марта 2022, 09:20

    Текст: Наталья Ануфриева

    Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.

    Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».

    «Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.

    «Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.

    Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.

    Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

    Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (30)
    Чижов: ЕС будет вынужден перейти на рубли при оплате за российский газ
    		    28 марта 2022, 20:59
    Фото: Soeren Stache/DPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за газ из России, поскольку максимальные объемы сжиженного природного газа, которые могут обеспечить для замены американцы, составляют только 10% от российских поставок, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

    «Не потому, что это является для них желаемым вариантом, а потому, что пока, чтобы там ни обещал посетивший Брюссель и Европу [президент США Джо] Байден <…>, максимум, что могут предложить Соединенные Штаты, как было объявлено в ходе визита президента США в Европу, – это 15 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это примерно 10% того, что поставляется из России в страны Европейского союза», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос, пойдут ли европейцы на перевод оплаты за газ на рубли.

    В понедельник министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.

    Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.

    Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (32)
    Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях
    		    29 марта 2022, 20:25
    Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

    Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.

    «Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.

    В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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    Коментарии (122)
    Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты газа

    30 марта 2022, 20:48

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались вопросы оплаты российского газа, заявил представитель правительства ФРГ.

    Путин «заявил, что примет закон, согласно которому с 1 апреля поставки газа будут оплачиваться в рублях», «при этом он подчеркнул в разговоре, что для европейских партнеров по договорам ничего не изменится», передает сообщение правительства Германии ТАСС.

    «Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру... Остается в силе соглашение «семерки»: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах», – говорится в сообщении.

    Также Шольц заявил, что платежи будут перечислять Газпромбанку.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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    Коментарии (78)
    СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
    		    31 марта 2022, 11:01
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.

    В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.

    При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

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    Коментарии (23)
    В Германии предупредили о резком росте безработицы при остановке поставок газа из РФ
    		    30 марта 2022, 19:54
    Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
    Текст: Кристина Цыцура

    Возможная остановка поставок газа из России будет иметь непоправимые последствия, заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.

    «Возможная остановка поставок серьезно повлияет на рынок труда и структуру экономики», – сказал он. «Существует риск непоправимого ущерба производственным цепочкам и резкого роста безработицы», – сказал Хоффман в интервью немецким газетам, передает ТАСС.

    Он отметил, что такое положение дел может привести к эффекту домино. Ранее сообщалось, что в Германии ввели в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран Европы отказались от этого. Например, это сделала Болгария. 

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    В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
    		    30 марта 2022, 11:31
    Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

    Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.

    Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.

    Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.

    «Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.

    Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.

    При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.

    До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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