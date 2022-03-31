Российские войска закрепились на выгодном рубеже западнее Угледара

Подразделения ВС России в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива и закрепились на выгодном рубеже, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что подразделения ВС, «продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже, продвижение за сутки составило шесть километров», передает ТАСС.

Поселок Золотая Нива находится на западе территории ДНР, в около 20 км от границы с Запорожской областью Украины. С позиций в Золотой Ниве открывается оперативный простор для наступления на север в сторону Курахово.

Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.

Подразделения Луганской народной республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой на окраине населенного пункта Кременная.

Ранее сообщалось, что топливные базы в четырех городах Украины были уничтожены крылатыми ракетами. Также в Минобороны раскрыли цели первого этапа спецоперации на Украине.

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