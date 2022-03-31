Неизвестные нанесли фашистскую символику на памятник в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после нанесения фашистской символики на памятник в деревне близ Серпухова, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

«По предварительной информации, в деревне Калиново неустановленными лицами аэрозольной краской на памятник павшим воинам-танкистам нанесена фашистская символика», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Отмечается, что проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.

Как добавила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, «сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, совершивших противоправное деяние».

Отметим, что оскверненный монумент – дань памяти героям-танкистам 112-й танковой дивизии (в составе 49-й армии) и другим танковым частям, сражавшимся с немецкими войсками под Серпуховом осенью 1941 года.

Танк в Калинове установлен в честь подвига танкиста Дмитрия Лавриненко, который держался против превосходящих сил противника до подхода бойцов истребительного батальона. Только 5 мая 1990 года старшему лейтенанту Лавриненко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (погиб в декабре 1941 года).

Т-34, который установлен в Калиново, не тот самый танк, на котором воевал Лавриненко. Его боевая машина была сожжена врагами под Малоярославцем. Находящаяся на бетонном «тридцатьчетверка» тоже участвовала в боях Великой Отечественной войны. Она была установлена в 1960-х годах и прибыла на вечный прикол собственным ходом из Тулы.

Напомним, в среду в ФСБ России сообщили, что в 23 российских регионах прошли задержания сторонников неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем украинских спецслужб.