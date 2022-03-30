Путин и премьер Италии обсудили оплату за газ в рублях

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30 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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На каких автомобилях будут ездить россияне

Стало известно, какие модели сможет производить АвтоВАЗ без западных комплектующих Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили? Подробности...
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Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

Военнослужащий ВС РФ в Республике Абхазия Артур Лебедев/ТАСС
Руководство Украины продолжает надеяться на то, что ВСУ не придется противостоять российской армии в одиночку и что против нее будет открыт еще один фронт – или в Закавказье, или в Молдавии, или даже с участием Польши. Есть и четвертое направление – даже более «перспективное», чем эти три, но в реальности Украине придется довольствоваться совсем другим опытом. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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У обострения в Карабахе есть украинский и азербайджанский след

Боевые действия в Карабахе грозят развернуться с новой силой Сергей Бобылев/ТАСС
Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий. Несколько дней назад в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, но в итоге и Баку, и Ереван оглядываются на Россию. Почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?  Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Подробности...

Новой России понадобится китайское терпение

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России конфликт с Западом воспринимается пока еще как эпизод, а для китайцев это часть масштабной истории с открытым концом, который не предвидится в обозримой перспективе. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

Прорыв на переговорах с Украиной

Обсуждение: 24 комментария
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Пушилин заявил об ускорении операции по освобождению ДНР Путин и премьер Италии обсудили оплату за газ в рублях Болгария отказалась платить за российский газ рублями В России импортозаместили пищевую упаковку и иглы для забора венозной крови

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    На каких автомобилях будут ездить россияне

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    Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

    переговоры в стамбуле


    Россия сделала два шага к миру

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    Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?

    Путин и премьер Италии обсудили оплату за газ в рублях

    30 марта 2022, 19:24

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги, в ходе которого они обсудили ход переговоров по Украине и оплату за газ в рублях.

    «По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле», – говорится на сайте Кремля.

    Кроме того, президент России дал пояснения насчет перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа. «Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию», – добавили в Кремле.

    Ранее Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров.

    Напомним крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.


    Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
    		    29 марта 2022, 04:30
    Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.

    «Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.

    Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.

    Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.

    «Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».

    Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.

    Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.

    Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

    Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.

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    Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях
    		    29 марта 2022, 20:25
    Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

    Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.

    «Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.

    В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

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    Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли до 31 марта
    		    28 марта 2022, 11:30
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству совместно с ЦБ и Газпромом поручается «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц, на российский рубль».

    Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.

    Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Газпрома Алексей Миллер.

    Также правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.

    Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.

    Кроме того, Банк России совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.

    Ранее в Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.

    Напомним, Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.

    Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за российский газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.

    Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.

    Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.

    Болгария заявила о готовности оплачивать газ в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение Москвы «проблемой». В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением Москвы продавать свой газ только за рубли.

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    В Кремле выразили тревогу в связи с новым высказыванием Байдена о Путине
    		    28 марта 2022, 13:35
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Новое заявление президента США Джо Байдена про главу России Владимира Путина вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

    Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.

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    Путин присвоил гвардейские звания 155-й бригаде ТОФ и 126-й бригаде Черноморского флота

    28 марта 2022, 13:47

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) получили почетные звания гвардейских, их им присвоил президент Владимир Путин.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты присвоены почетные наименования «гвардейских», – цитирует указ президента ТАСС.

    155-я отдельная бригада морской пехоты – это тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, базирующееся во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края.

    Она создана 1 декабря 2009 года после переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая была создана в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие вооруженным силам НДР Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.

    155-я бригада участвовала в военной операции России в Сирии, она оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России.

    126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны (ранее 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины) была сформирована 1 декабря 2014 года. Бригада входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, постоянно дислоцирована в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым.

    Коментарии (5)
    Путин поздравил 155-ю и 126-ю бригады с присвоением наименования «гвардейских»
    		    28 марта 2022, 15:38
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин поздравил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 126-ю отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны с присвоением им почетного наименования «гвардейских», сообщает пресс-служба Кремля.

    Тексты поздравлений опубликованы на сайте Кремля.

    «Вы по праву можете гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения. На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга», – указал Владимир Путин.

    Ранее сообщалось, что российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) получили почетные звания гвардейских.

    155-я отдельная бригада морской пехоты – это тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, базирующееся во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края.

    126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны (ранее 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины) была сформирована 1 декабря 2014 года. Бригада входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, постоянно дислоцирована в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым.

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    Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры

    30 марта 2022, 17:55

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В России с 2025 года запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Эта мера вводится «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», говорится в указе президента, передает ТАСС.

    Устанавливается, что с 1 января 2025 года «органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры».

    Также в России с 31 марта вводится запрет на покупку иностранного ПО для объектов КИИ.

    «Постановляю установить, что с 31 марта 2022 г. заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием) <...> не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупки услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации», – отмечается в указе.

    Ранее СМИ сообщали, что госзаказчики якобы могут получить право на использование нелицензированных в России версий ПО иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

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    В Китае сочли безответственными высказывания Байдена о Путине
    		    29 марта 2022, 09:39
    Фото: Oliver Contreras/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, попытки американской пропагандистской машины сгладить ситуацию не могут преуменьшить того, что подобные резкие заявления в сложный период способны еще больше накалить ситуацию, пишут китайские СМИ.

    Издание Global Times пишет, что после того, как Байден заявил, что президент России «не может оставаться у власти», и Белый дом, и некоторые американские законодатели поспешили потушить пожар, устроенный их президентом, передает РИА «Новости».

    Однако, подчеркивает издание, как бы хорошо ни работала пропагандистская машина Байдена, она не может преуменьшить тот факт, что столь резкое заявление в сложный период может еще больше накалить ситуацию.

    «Это было неразумно и безответственно, что отражает серьезную проблему в политике США: некоторые политики выносят свои личные претензии на национальный уровень», – добавили в Global Times.

    Издание полагает, что в то время, когда на Украине продолжается кризис, высказывания американского президента могут привести к крайне опасным последствиям.

    Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, комментируя заявления американского лидера, отметил, что Путин является своего рода «занозой» для Байдена, так как именно глава Белого дома сыграл важную роль в качестве человека, принимающего внешнеполитические решения в украинском вопросе в 2014 году, однако он не смог добиться того, чего хотели США. Теперь украинский кризис снова стал проблемой для Байдена.

    По словам эксперта, опросы показывают, что уровень одобрения работы президента Байдена упал до 34%, при том, что 52% американцев недовольны его действиями на посту главы государства, а 14% не могут уверенно выразить свое отношение.

    Враждебный настрой Байдена, добавил Люй Сян, нельзя обратить вспять: кажется, что его конечная цель – разрушить другую ядерную державу и свергнуть ее руководство. Теперь многие всерьез опасаются, что украинский кризис выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну.

    Ранее Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти. При это накануне он сказал, что якобы не призывал к смене власти в России.

    Напомним, Байден во время визита в Варшаву, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что американский лидер якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».

    В Госдепе США заявляли, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.

    Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.

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    В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского после общения делегаций в Стамбуле

    28 марта 2022, 12:54

    Текст: Наталья Ануфриева

    Встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров делегаций двух стран в Стамбуле не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какое-либо продвижение по теме возможной встречи Путина и Зеленского и можно ли ожидать ее после переговоров делегаций в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Также он сообщил, что делегации не будут обсуждать обмен пленными.

    «Пока о прогрессе (на переговорах) говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, – это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», – сказал представитель Кремля.

    По его словам, организация переговоров в очном формате в Стамбуле позволит сторонам вести более насыщенный диалог с точки зрения содержания.

    «Очный формат позволяет более концентрированно, более насыщено с точки зрения содержания вести переговоры. Пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов», – подчеркнул Песков.

    Он также не стал отвечать на вопрос о том, какие надежды есть у Кремля в связи с переговорами в Стамбуле.

    Ранее Песков сообщил, что переговоры, скорее всего, начнутся во вторник, 28 марта. До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и обсудил встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

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    Госдеп США: Слова Байдена о Путине не отражают официального курса

    28 марта 2022, 12:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома, заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

    Хокстин, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который был организован при участии вашингтонского Атлантического совета,,  заявил, что высказывание Байдена «не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают», оно было «эмоциональным», передает ТАСС.

    «Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома – советник Госдепартамента США. God Save America», – написала затем в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ранее Байден также заявил, что не призывал к смене власти в России.

    Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

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    Путин и Макрон обсудили переговоры России и Украины в Стамбуле

    29 марта 2022, 20:09

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжили обсуждение ситуации на Украине и затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.

    «Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также Путин «подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Президент подчеркнул, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие.

    «Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести совместно с Грецией и Турцией гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, добавив, что намерен обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.

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    Путин отметил уникальность технологии РАН по расшифровке древних текстов

    28 марта 2022, 14:45

    Текст: Елизавета Булкина

    Новая технология по расшифровке древних рукописей с помощью обучаемого искусственного интеллекта, разработанная учеными Российской академии наук (РАН) создаст уникальный фонд мировой культуры, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым.

    Глава РАН рассказал, что в Улан-Удэ в фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии есть собрание древних восточных рукописей. «Там сотни тысяч томов, это самое большое в мире хранилище тибетских рукописей. Они не расшифрованы. Коллеги, которые работают, говорят, что для того, чтобы профессионал расшифровал, скажем, какой-то томик, уходят десятилетия», – передает слова Сергеева ТАСС.

    «Применили искусственный интеллект, программу глубокого обучения, то есть взяли 500 текстов, которые расшифрованы, и научили машину, каким образом расшифровывать. С 94-процентной точностью результат, полученный в результате машинного обучения, дал распознавание этих символов», - отметил Сергеев, добавив, что теперь такая технология «ставится на поток, все это цифруется, и дальше машина расшифровывает». По его словам, в Центре восточных рукописей находится около 7 тыс. памятников древнемонгольской письменности. «Если мы отработаем на этих языках, то тогда фактически любой древний язык, на котором сейчас есть нерасшифрованные книги, будет здесь использован. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тыс. памятников на протяжении жизни нашего поколения расшифровать», – добавил глава РАН.

    «[Это] уникально абсолютно может быть», – отметил Путин.

    Сергеев рассказал президенту о создании на сайте Института археологии Российской академии наук общедоступной версии археологической карты России. С помощью разработки любой желающий, в том числе турист, студент, может зайти на сайт и посмотреть, где в стране были произведены археологические находки.

    «Погружаться в наше культурное материальное и нематериальное наследие. Здорово, интересно», – сказал в ответ Путин.

    Ранее московские археологи рассказали о найденных за прошлый год артефактах.

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    Путин поручил установить ставку по льготной ипотеке на уровне не более 12%

    28 марта 2022, 12:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин поручил установить с 1 апреля 2022 года ставку по льготной ипотечной программе на уровне не более 12%, размер кредита при этом не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов России.

    В поручении, размещенном на сайте Кремля, говорится, что правительство должно с 1 апреля 2022 года внести изменения «в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам России на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита».

    Отмечается, что максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных субъектов России.

    Кроме того, будут сохранены действующие условия льготной ипотеки для семей с детьми, программы «Дальневосточная ипотека» и программы предоставления жилищных кредитов на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях.

    Ранее Путин заявлял о сохранении льготных ставок по ряду видов ипотеки. С предложением сохранить программы льготной ипотеки выступала «Единая Россия».

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    В Кремле напомнили Байдену о недопустимости оскорблений

    29 марта 2022, 13:39

    Текст: Елизавета Булкина

    Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина не могут не оставлять свой след, таким высказываниям не место в риторике главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», – передает его слова РИА «Новости».

    В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.

    Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

    Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.

    В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.

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    Путин заявил о важности социальных проектов Фонда президентских грантов

    29 марта 2022, 16:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин указал на важность проектов в социальной сфере, которые реализуются при поддержке Фонда президентских грантов.

    «Конечно, особенно приятно, когда находятся люди, особенно работающие в социальной сфере, которые реализуют свои идеи. Это, конечно, напрямую связано с поддержкой людей, которые ждут этой помощи, и эта помощь приходит как раз вовремя, эффективно реализуются средства, получаемые от государства», – передает его слова ТАСС.

    В 2022 году, напомнил Путин, отмечается пятилетие с момента создания фонда, и попросил его руководителя Илью Чукалина рассказать о проводимой работе.

    Фонд президентских грантов занимается обеспечением господдержки некоммерческих неправительственных организаций и предоставляет им гранты на реализацию социально значимых проектов, отобранных на конкурсной основе. Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов поступило более 121 тыс. инициатив, около 22 тыс. проектов уже получили поддержку в объеме 45 млрд рублей.

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